用徽章留下回憶！上海進博會比照運動賽事 學生志工瘋換徽章

上海進博會有許多來自上海各大學的學生參與，以志工的身分提供各種協助。在服務之餘，他們也將「交換徽章」的模式帶到了會場，帶著自己學校設計的特色徽章和來自其他學校的同學交換，藉此留下珍貴的回憶。

「你這徽章好好看，可以交換嗎？」這句話在上海進博會的學生志工之間並不陌生。許多志工會在識別證帶別上學校特色徽章、會場限定發售的徽章，甚至是自己從不同地方收集而來的徽章，並在服務之餘關注其他志工別在識別證帶上的徽章，藉由「徽章」開啟聊天話題，並透過交換徽章認識新朋友。

「交換徽章是志願者（志工）間的傳統，一方面是留下紀念，同時也可以認識不同的人」，一名上海杉達學院的志工向中央社記者說明。除了志工間，許多人也會和參展的工作人員、媒體記者等人交換徽章。上海政法學院的一名志工就告訴記者，展會第一天就和參展的企業人員換到了那間企業設計的特色徽章。

在過去數日採訪進博會的過程中，記者就曾和來自上海商學院、上海杉達學院的學生志工交換徽章，這些志工也相當熱情介紹自己擁有的特色徽章來歷，甚至還有徽章設計者也擔任本次的志工，對於自己設計的徽章受到歡迎相當驚喜。得知記者來自台灣，有學生志工詢問記者，是否有「台灣特色」的徽章可以交換。

「學校特色徽章」在會場中被視為強勢貨幣，一般都是用來交換其他學校設計的特色徽章。上海政法學院的徽章以學校吉祥物「小馬」作為靈感；杉達學院用四葉草的形象設計了今年的徽章；上海商學院則設計了4款徽章，各自獨立但湊齊後能拼出數字「7」；華東政法大學的徽章以「四季」為概念，設計出了4款徽章，並能拼湊成一個正方形。

華東政法大學一名學生志工告訴中央社，由於4款才能組成一套完整的圖案，因此即便常被其他學校的學生詢問交換意願，但是大家都捨不得換。

一般參展民眾、記者與工作人員雖然沒有這類的學校特色徽章，然而也可以在進博會的紀念品中心等地購買紀念徽章，此外會場也有不少販售限定徽章的盲盒自動販賣機，每個徽章價格從人民幣39元到69元（約新台幣175元到310元）不等，吸引參觀者駐足。

取得這些徽章之後，便有機會開啟交換徽章之旅。一名日媒的記者告訴中央社，他在盲盒中抽到隱藏款徽章，接著用了這款徽章和一名志工換得學校特色徽章。

交換徽章的文化在許多國際運動賽事、會議與展覽中並不罕見，例如奧運會期間，各國選手都會交換特色徽章並拍照上傳，藉此交流。對於參加上海進博會的學生志工而言，交換徽章有著相同的意義，這些各有特色的徽章，同時成為記錄這段無可取代回憶的方式。