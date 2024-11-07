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蛋糕捲考驗真愛？ 陸妻吃2個竟被尪怒轟 網笑：如果它難吃 我就得吃7個半

香港01／ 撰文／許祺安
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

「一盒瑞士捲有八個你讓我吃幾個？」近日，不少大陸網友都看到這個網路熱梗，更有不少網友拿來測試另一半。

據瞭解，起因是一個在大陸網路爆紅的影片，有一個丈夫買了一盒八個的蛋糕捲，給了兩個孩子各兩個，丈夫自己吃掉了兩個，而妻子正要拿起一個蛋糕捲吃的時候，突然被丈夫訓斥讓她不要吃，稱「要留給孩子，不應該吃零食」。影片引發熱議，但亦有網友質疑是一個劇本，目前網信辦稱要介入調查核實。

影片一開始，該博主手上拿了一個蛋糕捲，對著鏡頭外的丈夫稱「你說說我為什麼不能吃？」，該博主的丈夫則回應說，「她應該吃飯的時候多吃一點，而不是吃零食」。

該博主則不滿回應，「第一這是零食，我吃飽飯仍然可以吃；第二，你讓我當全職媽媽，你現在連這點蛋糕都供不起了嗎？」，結果該名丈夫還繼續說教稱，「把好的省給孩子吃有錯嗎？」，該名寶媽稱，「我已經給孩子做得夠多了，我沒有那麼偉大。」

影片迅速在網路引發熱議，有網友和媒體懷疑影片是一個劇本。對此，部落客在11月3日發文稱，她和丈夫最近矛盾確實有點多，影片是真實的，因不想繼續傳播負能量，所以就刪除了。

據瞭解，部落客確為全職寶媽，平常喜歡用短影片記錄生活，目前與丈夫租房子生活，影片並非擺拍。影片拍攝於10月28日晚八點多，兩個孩子剛入睡，她打算把剩下的兩個蛋糕捲吃了。

「那天我先生跟了很久的一個外貿訂單黃了，情緒也不是很好，才說了影片中那些話。」當事人表示，近期雙方生活、工作壓力都比較大，時有爭吵，當天本想在吃蛋糕捲時拍個錄影生活，「沒想到丈夫會說那些。」

該當事人表示，影片是她對話發生後第二天晚上發佈的，此後夫妻倆都仍在正常生活，「這段時間兩個人情緒都不太好，本來只是想發發牢騷，後來沒想到會發酵那麼厲害，就立刻刪除了。感到非常後悔和抱歉。」

陸媒報導稱，社區工作人員也對該當事人的生活狀況進行了進一步瞭解，並分享相關的公益性、普惠性服務，為當事人家庭疏解壓力提供協助。

網友熱評：

「身為一個男生，我只能說如果這個瑞士捲好吃，我肯定不知道它的存在；但如果它難吃，我就得吃掉七個半」、「肯定是擺拍影片」、「就是因為這個影片，我對象天天過來問我瑞士捲的事情」、「到目前，接受瑞士捲考驗的人已經超越了瑞士的人口」、「就是為了直播帶貨吧，本來沒什麼人氣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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