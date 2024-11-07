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中國理財公司鼎益豐出事 創辦人深圳被拘

中央社／ 香港7日電

號稱「玄學投資」的中國理財公司鼎益豐近日出事，據報導，鼎益豐及關聯公司因為發行虛假理財產品、從事非法活動等，創辦人隋廣義、馬小秋等人被深圳公安採取刑事強制措施。

根據星島日報今天的報導，深圳福田公安近日通報，鼎益豐及其關聯公司發行虛假理財產品和DDO數字期權（屬於空氣幣），從事非法活動，涉嫌犯罪。

所謂的「空氣幣」，是指沒有實體項目支撐的虛擬幣，沒有任何價值。

通報指出，為依法打擊犯罪，維護投資人合法權益，「公安機關已對隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法採取刑事強制措施」。

據報導，鼎益豐創建於2011年，以「禪意投資」、「玄學投資」著稱，資產管理規模超過人民幣千億元，在中國大陸和香港股市擁有多家上市關聯公司；公司長期以高收益率吸引投資者，旗下理財產品年化收益率最高達100%，網上一直有人質疑該公司涉嫌「非法集資」。

報導指出，隋廣義現年62歲，紮灰白馬尾辮、蓄長鬚，看起來「仙風道骨」；他自稱北斗七星轉世，曾任吉林敦化副市長，聲稱在研究道德經等典籍30餘年後，悟出「精準度優於西方數學模型」的「禪易投資法」，創辦了鼎益豐，吸引不少人投資。

去年8月起，鼎益豐頻現兌付危機，深圳金融監管局曾兩度對其發出非法集資風險警示，指鼎益豐在深圳的經營主體不持有金融許可證、不具備從事金融業務資質。

此外，香港證監會早些時間也懷疑隋廣義等21人涉嫌操縱股份，其後取得法庭臨時強制令，凍結其中11人在港資產，合共港幣63.5億元（約新台幣264億元）。

報導表示，儘管鼎益豐深陷騙局危機，但仍有不少投資者趨之若鶩，在大陸的投資人數達50萬，旗下理財未兌付規模約人民幣1300億元。

在大陸，刑事強制措施包括拘傳、取保候審、監視居住、拘留和逮捕等具體措施，這些措施在一定期限內暫時限制或剝奪犯罪嫌疑人、被告人的人身自由。

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