培養國際領袖 中國人民大學成立全球領導力學院

在香港乘搭計程車千萬不要做這2件事？大陸抖音近日瘋傳影片，見到有大陸客來港乘搭計程車時，因坐前座及開導航問題被司機不斷譏諷責罵，「是要坐前座要幹嘛？是不是很喜歡開車？好好G看夠香港的風景？」，又囂張指「找錢啦！你（大陸客）搭不起啦！」。大陸客支付車資下車後，司機仍未收斂，最終雙方不歡而散，大陸客則拍下車牌及司機樣貌放到抖音公審。

2024-11-06 15:05