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大陸網紅探店傳患「菜花」 多家餐廳不堪負評只好打爛餐具

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
商家為了自證清白，把「藤蔓夫婦」用過的碗碟打爛。網易新聞
商家為了自證清白，把「藤蔓夫婦」用過的碗碟打爛。網易新聞

黑龍江哈爾濱一對網紅「藤蔓夫婦」發布美食探店的影片。結果被網友截圖稱，其中一人的舌頭上有疑似俗稱「菜花」的尖型濕疣。多家被「藤蔓夫婦」光顧過的餐廳負評如潮，為讓食客放心，他們只好紛紛發布影片，銷毀兩人使用過的餐具。

網易新聞報導，其中老壇牛肉店老闆的女兒發影片表示，「藤蔓夫婦」在店內用餐後，店鋪就遭到網暴，負評四起。無奈之下，只好將碗碟帶到偏遠地方銷毀。

該店工作人員稱，事件鬧得沸沸揚揚，餐廳也意外成為網暴受害者，而自己也害怕被感染。碗碟全部銷毀的確很心疼。

另一家牛肉飯老闆稱，「藤蔓夫婦」用完餐後，當天的生意就下滑。他當機立斷把碗碟打爛。但他也承認，並不清楚「藤蔓夫婦」是否有病，從頭到尾都是網友傳言。

「藤蔓夫婦」3日發布影片稱自己遭到P圖造謠，舌頭上僅僅是食物殘渣。兩人4日並前往哈爾濱醫科大學附屬第二醫院進行口腔科檢查，並表示他們的口腔很健康，沒有「菜花」。

哈爾濱文旅局表示，目前未接獲相關事件通報，應該是網路上的炒作。至於食品安全上，由於有層層監督，民眾毋須產生恐慌。

「藤蔓夫婦」3日發布影片稱自己遭到P圖造謠，舌頭上僅僅是食物殘渣。網易新聞
「藤蔓夫婦」3日發布影片稱自己遭到P圖造謠，舌頭上僅僅是食物殘渣。網易新聞

哈爾濱 影片 菜花

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