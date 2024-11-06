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無錫虹橋醫院詐領醫保 遭吊銷執業許可證罰2.64億

中央社／ 台北6日電

江蘇省無錫虹橋醫院9月中旬被檢舉，有患者沒做過影像檢查，病歷卻有影像診斷的情況。陸媒今天報導，該家醫院存在虛假就醫、騙取醫保等行為，遭吊銷執業許可證，罰款人民幣5895萬元（約新台幣2.64億元）。

據澎湃新聞報導，「信用中國」網站顯示，無錫虹橋醫院近日被無錫市醫療保障局罰款5895萬元。隨後，被無錫市衛生健康委員會吊銷醫療機構執業許可證。

行政處罰決定書顯示，無錫虹橋醫院於2022年1月1日至2024年9月22日期間，存在虛假就醫、偽造變造資料、虛構醫藥服務項目、重覆使用MRI、CT等影像騙取醫保基金等行為。

回顧整起事件，無錫虹橋醫院放射影像科醫生9月中旬實名檢舉，指醫院系統內出現一些根本沒在科室做過影像檢查的患者病歷，病歷裡卻有「根據影像做出的診斷」，且有多名患者的CT影像高度相似。

隨後，中國國家醫保局10月8日通報，發現該院涉嫌違法違規使用醫保基金2228.4萬元，涉嫌欺詐騙取醫保基金1179.2萬元，最終金額以實際核實為準。

通報指出，醫院人員組織團夥，以優待為名邀請病友及老人在醫院免費吃住2、3天，臨床醫生再依據患者個人狀況量身訂製虛假病例，並以此虛編住院費用套取醫保基金，一次虛假住院編造費用為5000至8000元。

據官方發布，中國2023年處理醫保領域違法違規人員3萬2690人，偵破各類詐騙醫保基金犯罪案件2179起，抓獲犯嫌6220人，追繳涉案醫保基金人民幣11.4億元。騙取醫保手法主要是虛假醫療、過度診療、虛假購藥、倒賣醫保藥品等。

患者 罰款 詐騙

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