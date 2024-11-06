在港搭計程車不准做這2件事？司機狂罵陸客影片瘋傳：你搭不起！

在香港乘搭計程車千萬不要做這2件事？大陸抖音近日瘋傳影片，見到有大陸客來港乘搭計程車時，因坐前座及開導航問題被司機不斷譏諷責罵，「是要坐前座要幹嘛？是不是很喜歡開車？好好G看夠香港的風景？」，又囂張指「找錢啦！你（大陸客）搭不起啦！」。大陸客支付車資下車後，司機仍未收斂，最終雙方不歡而散，大陸客則拍下車牌及司機樣貌放到抖音公審。

影片引來網民熱議，大部份人都批評計程車司機行為離譜，「司機沒品到不得了！」、「有必要這樣嗎，別坐計程車吧，太多規矩」、「還說是優質計程車」。但也有計程車行家認為司機態度情有可原，「1個人搭計程車，要在前座，不喜歡。人多沒問題。開那麼久的計程車只有大陸人喜歡這樣，不論男／女」、「大陸客討人厭三大地雷，他中了兩款」。

大陸客坐前座、開導航被計程車司機責罵

有大陸女星期日晚上11時許於大陸抖音上載1段影片，講述在香港乘搭計程車不愉快經歷，形容「奇怪的遭遇又增加了」。她表示，當時一行3人背着雙肩包，從旺角睿景酒店坐計程車前往西九龍高鐵站，上車後1人坐副駕駛座，2人抱着袋坐在後座。

遇塞車開導航即被司機罵

開到「高架（高架道路）」時，由於看見很多地方塞車，朋友問還要多久，原PO於是打開導航查看，沒想到司機便開始責罵她們，「我一開始好好跟他解釋讓他別多心，不要那麼敏感，我沒有懷疑他繞路，我只是想看看還要多久，順便想告訴朋友他在香港地圖的哪個位置。結果他愈罵愈難聽，因為我2個朋友都聽不懂粵語所以全程沒有說話」。

原PO上載的影片長1分23秒，經過剪輯。一開始就聽到計程車司機不滿表示，「搭個20多塊（港元）短途計程車，還要懷疑司機繞路」，原PO回應「我幾時懷疑你繞路啊？我坐個車，我開我自己導航有什麼問題？」。

司機斥責：最討厭你們坐前座

司機隨後批評，「你們大陸人搭計程車啊……我們香港計程車司機啊，最討厭你們坐前座，好好看什麼風景？這麼喜歡玩車我租給你啦，1,000塊一個鐘頭，開車開到飽啦」。原PO反駁「這樣之後有人坐你前座，你可以拒絕啊？」，司機反嗆「後面沒有位置讓你坐嗎？幹嘛要坐前座？是不是喜歡開車？看什麼風景？什麼好好看香港的風景？」。

原PO聞言說，「人家坐上來之前你沒講啊，你可以先講不要坐前座。你今日心情不好別拿乘客出氣好嗎？」，司機否認找乘客出氣，強調「是你們有問題啊！」。原PO追問「我們有什麼問題？是不付車資了嗎？」，司機只說「後面不好坐嗎？」。

司機嗆：你搭不起啦！

計程車到達目的地後，原PO一行人支付車資，司機仍態度囂張指「找錢啦，你搭不起啦！」。原PO一行人離開車廂，但司機沒有收斂，譏諷「我租給你啦！1,000塊一個鐘頭啊！玩開車啦！」。雙方不歡而散，原PO於是拍下車牌及司機樣貌，放到抖音公審。

網民斥計程車司機離譜：沒品

大部份網民看過影片都指摘計程車司機行為離譜，「司機超衰！我在香港我都開Google Maps去看下條路怎麼走，現在的司機沒品到離譜！」、「沒必要，都別坐計程車，太多規矩……」、「所以為什麼計程車近年很難賺，自己申請，年代不同了，服務不佳」、「這個司機幹要這樣，可以別開，真的打壞我們這行形象」、「開車賺錢，有必要和靈爭吵！被拍車牌自己又上鏡！擺來出醜」。也有網民疑惑「為何不喜歡人家坐前座？」。

但也有計程車行家認為司機態度情有可原，「1個人搭計程車，要座前座，不喜歡。人多沒問題。開這麼久的計程車只有大陸人喜歡這樣不論男／女」、「大陸人文化，坐前座是尊重司機，不過我不是很支持，如果單打獨鬥，我會請他坐返後面，說明在香港這樣才是尊重乘客」、「大陸客最討人厭三大地雷，他中了兩款。死都要坐前座、大大聲開導航，還有1款是去哪不說，拿個電話塞給你叫你自己看」、「坐前座已經有問題，開導航吵到司機影響開車就更加有問題」。

延伸閱讀：

九巴大媽攜行李放不下 辱罵站長逼開車：我係消費者 後續糗大了

大陸客尖沙咀問路去「侏儒村」 港男悉目的地崩潰：原來想去這裏

文章授權轉載自《香港01》