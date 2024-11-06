三星堆號首飛 文化升空奇幻之旅

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
「三星堆號」首飛航班機艙內活動豐富。圖／本報四川德陽傳真
「三星堆號」首飛航班機艙內活動豐富。圖／本報四川德陽傳真

三星堆博物館與成都航空攜手打造的ARJ21飛機「三星堆號」，近日在成都雙流國際機場正式首飛，開啟了一段文化與科技的奇幻之旅。

據了解，該架主題飛機塗裝以經典的黃金面具為主體，糅合了承載著三千年悠悠時光的青銅綠色。通過古老文明和現代科技的結合，讓「三星堆號」成為一座連接過去與未來的橋梁，使旅客在飛行過程中感受到歷史文化傳承與現代科技的創新。

首飛航班從成都雙流起飛。首飛活動現場，飛機客艙內布置了三星堆主題座椅頭片、行李架及小桌板，首航航班乘務組為旅客科普三星堆文化、開展三星堆主題趣味問答，並贈送由三星堆博物館及成都航空提供的文創產品，讓旅客近距離感受古蜀文明的魅力。

「三星堆號」主題飛機，是成都航空與三星堆博物館深度合作的一次成功嘗試，也是共同推廣古蜀文化、提升四川文旅品牌形象的重要舉措。未來，「三星堆號」將從更多城市的藍天掠過，化身流動的文化使者，織就新時代文化交流的空中「絲綢之路」。

ARJ21是大陸按照國際標準研製的具有自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機，座級範圍為78—97座，航程為2225—3700公里，包括基本型、貨運型和公務機型等系列型號。2015年11月29日，首架ARJ21支線客機交付成都航空有限公司，正式進入市場運營。

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