變性舞蹈家金星蘇州演出被取消 疑與彩虹旗有關

中央社／ 台北5日電
金星在個人微博發文稱，「我只做自己，我只代表自己；我永遠都是金星，與性別無關！」（取材自金星個人微博）
金星在個人微博發文稱，「我只做自己，我只代表自己；我永遠都是金星，與性別無關！」（取材自金星個人微博）

中國大陸知名變性主持人、舞蹈家金星，原定12月在蘇州的舞蹈演出被取消。這已是連續在第3個城市被叫停演出，外界認為與她年初公開展示代表支持LGBT的彩虹旗有關，並關注接下來在上海的演出是否會如常進行。

綜合網路資訊及港媒星島日報，蘇州獅山大劇院4日公告，表示經溝通，原定於12月6至7日舉行的上海金星舞蹈團25週年巡演精品現代舞專場「海上探戈」將取消演出，並且啟動退票程序。

繼廣州、佛山之後，蘇州也取消了金星舞蹈團的演出。按計畫，金星舞蹈團12月20日至22日將在上海young劇場演出，是否會取消備受關注。

根據網上影片，金星今年1月在太原演出「日出」謝幕時，走到台前從一名男子手裡拿過一面彩虹旗，並向觀眾展示上面的字樣：「Love is love（愛就是愛），愛與性別無關」，隨後她把彩虹旗扔到身後，繼續帶領其他演員完成謝幕。

談話風格向來直接、嗆辣的金星，對於先前在廣州的演出沒有通過審批，10月下旬曾在社群平台微博上發言，要求廣州市文旅局給出真實的拒絕審批理由並出示「紅頭文件」。不過，也有網友認為，金星這回是真的踢到鐵板了。

網上輿論對此也有兩種聲音，一種是支持金星，一種則是認為，在中國「不允許任何人亂來」。

今年57歲的金星曾是一名舞蹈男演員，28歲那年完成變性手術，成為中國跨性別傳奇人物之一。她也是著名主持人，擁有一個以她為名的節目「金星秀」。

上海 變性 跨性別

延伸閱讀

殺破狼週運勢／獅子桃花旺盛時期 處女事業如日中天

殺破狼週運勢／天秤座有意外新收入 3星座當心「血光之災」

廣州拒變性藝人演出？金星：我只做自己 與性別無關！

唐綺陽星座運勢週報：水瓶感情問題連環爆 雙子有金錢好運氣

相關新聞

三星堆號首飛 文化升空奇幻之旅

三星堆博物館與成都航空攜手打造的ARJ21飛機「三星堆號」，近日在成都雙流國際機場正式首飛，開啟了一段文化與科技的奇幻之...

兩岸書畫名師 共譜交流新篇章

兩岸書畫名師對話活動，日前在北京成功舉辦。活動以「龍脈傳承水墨點睛」為主題，圍繞傳承和保護中華優秀文化遺產、夯實共同的文...

變性舞蹈家金星蘇州演出被取消 疑與彩虹旗有關

中國大陸知名變性主持人、舞蹈家金星，原定12月在蘇州的舞蹈演出被取消。這已是連續在第3個城市被叫停演出，外界認為與她年初...

強迫購買？陸小學班導喊「不買醫保就停課」 陸媒評論施政問題

去年河北有農村居民被威脅「不繳醫保費用，孩子不能考公務員」，最近又有四川一小學班主任告訴家長「沒買醫保就停課」，輿論譁然...

青海湖連續20年「長大」 水體面積已恢復到70年前

受到氣候變遷影響，大陸最大的內陸湖泊青海湖水體面積不斷增加，目前已經連續20年「長大」，水體面積恢復到4,650平方公里...

陸14歲少年電梯猥褻7歲女 受害者家屬怒控：不到24小時就放出來

江西樂平一名7歲女童在自家大樓搭電梯時，遭到一名14歲少年強行抱住猥褻，過程長達兩分鐘，直到少年將女童抱出電梯時才被路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。