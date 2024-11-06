兩岸書畫名師 共譜交流新篇章

兩岸書畫名師對話活動，日前在北京成功舉辦。活動以「龍脈傳承水墨點睛」為主題，圍繞傳承和保護中華優秀文化遺產、夯實共同的文化記憶等內容深入交流，用書畫藝術深厚的歷史、文化、審美和情感價值，為兩岸交流注入了深厚的歷史底蘊和文化內涵，讓共同的情感紐帶更加堅韌，共同書寫兩岸文化交流的新篇章。

以「傳承·弘揚·發展」為主題的首屆海峽兩岸中華文化峰會，近日在北京開幕，兩岸文化領域等各界代表人士400餘人出席。兩岸書畫名師對話活動作為本屆峰會分論壇之一，邀請12位兩岸書畫界的巨擘名師與會，包括：「共和國首席畫師」劉宇一，中國書法家協會名譽主席蘇士澍，台灣田園派書畫大師、台灣美術文化基金會常務董事李轂摩，台灣藝術大學書畫藝術學系教授、臺灣中華畫院國畫院院長蔡友，清華大學教授李燕，中國美術家協會河山畫會會長李庚，台灣著名書法家杜忠誥，台灣臺北藝大美術學院前院長林章湖等。

活動圍繞「國之巨匠筆墨雕龍」、「龍的傳人匠心永續」、「血脈交融共創未來」三個主題展開精彩對話。活動中，多位書畫大師揮毫潑墨，共創佳作。在活動的最後一個單元，中國國家畫院一級美術師、中國國家畫院國畫院研究員史國良，中國人民大學藝術學院教授、鄭州大學書法學院院長鄭曉華，台灣文聯台灣書法家協會會長沈榮槐，台灣中國美術協會理事長李沃源等四位書畫名師，現場共繪長卷，抒發「兩岸一家親」、「兩岸書畫同根同源」的同胞情懷。