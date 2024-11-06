兩岸書畫名師 共譜交流新篇章

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
兩岸書畫名師對話活動，日前在京舉辦。圖／本報北京傳真
兩岸書畫名師對話活動，日前在京舉辦。圖／本報北京傳真

兩岸書畫名師對話活動，日前在北京成功舉辦。活動以「龍脈傳承水墨點睛」為主題，圍繞傳承和保護中華優秀文化遺產、夯實共同的文化記憶等內容深入交流，用書畫藝術深厚的歷史、文化、審美和情感價值，為兩岸交流注入了深厚的歷史底蘊和文化內涵，讓共同的情感紐帶更加堅韌，共同書寫兩岸文化交流的新篇章。

以「傳承·弘揚·發展」為主題的首屆海峽兩岸中華文化峰會，近日在北京開幕，兩岸文化領域等各界代表人士400餘人出席。兩岸書畫名師對話活動作為本屆峰會分論壇之一，邀請12位兩岸書畫界的巨擘名師與會，包括：「共和國首席畫師」劉宇一，中國書法家協會名譽主席蘇士澍，台灣田園派書畫大師、台灣美術文化基金會常務董事李轂摩，台灣藝術大學書畫藝術學系教授、臺灣中華畫院國畫院院長蔡友，清華大學教授李燕，中國美術家協會河山畫會會長李庚，台灣著名書法家杜忠誥，台灣臺北藝大美術學院前院長林章湖等。

活動圍繞「國之巨匠筆墨雕龍」、「龍的傳人匠心永續」、「血脈交融共創未來」三個主題展開精彩對話。活動中，多位書畫大師揮毫潑墨，共創佳作。在活動的最後一個單元，中國國家畫院一級美術師、中國國家畫院國畫院研究員史國良，中國人民大學藝術學院教授、鄭州大學書法學院院長鄭曉華，台灣文聯台灣書法家協會會長沈榮槐，台灣中國美術協會理事長李沃源等四位書畫名師，現場共繪長卷，抒發「兩岸一家親」、「兩岸書畫同根同源」的同胞情懷。

北京 書法家

延伸閱讀

唐寅「琴士圖」亮相南院 展現文人琴藝情意

2024北流好日子11/2、11/3登場！10組台日泰跨國音樂團隊療癒演出

200萬勸退民眾黨選基隆市長？謝國樑：絕對沒有

謝國樑家族捐200萬讓他放棄選基隆市長？邱臣遠回應了

相關新聞

三星堆號首飛 文化升空奇幻之旅

三星堆博物館與成都航空攜手打造的ARJ21飛機「三星堆號」，近日在成都雙流國際機場正式首飛，開啟了一段文化與科技的奇幻之...

兩岸書畫名師 共譜交流新篇章

兩岸書畫名師對話活動，日前在北京成功舉辦。活動以「龍脈傳承水墨點睛」為主題，圍繞傳承和保護中華優秀文化遺產、夯實共同的文...

變性舞蹈家金星蘇州演出被取消 疑與彩虹旗有關

中國大陸知名變性主持人、舞蹈家金星，原定12月在蘇州的舞蹈演出被取消。這已是連續在第3個城市被叫停演出，外界認為與她年初...

強迫購買？陸小學班導喊「不買醫保就停課」 陸媒評論施政問題

去年河北有農村居民被威脅「不繳醫保費用，孩子不能考公務員」，最近又有四川一小學班主任告訴家長「沒買醫保就停課」，輿論譁然...

青海湖連續20年「長大」 水體面積已恢復到70年前

受到氣候變遷影響，大陸最大的內陸湖泊青海湖水體面積不斷增加，目前已經連續20年「長大」，水體面積恢復到4,650平方公里...

陸14歲少年電梯猥褻7歲女 受害者家屬怒控：不到24小時就放出來

江西樂平一名7歲女童在自家大樓搭電梯時，遭到一名14歲少年強行抱住猥褻，過程長達兩分鐘，直到少年將女童抱出電梯時才被路人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。