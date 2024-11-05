「去年就有不祥預感」大陸高教科系大調整 昔日熱門學科變冷衝擊教師

中國的大專大學今年撤銷不適應經濟社會發展的專業布點1670個，規模號稱史上最大。德語、土木、市場行銷這些在本世紀初一度高分的科系，如今在許多高等學校裡消失。

中國教育部副部長吳岩9月下旬在新聞發布會上談到，今年增設了國家戰略急需專業布點1673個，撤銷了不適應經濟社會發展的專業布點1670個，「調整力度應該說是空前的」。鳳凰網財經3日發布報導，指出這波高等學校科系調整帶來衝擊，讓老師不得不去適應。

在一所高職院校教德語的顧圓（化名），其任教專業今年6月被撤銷。曾有學生在課堂上直接掏出手機，一掃，5秒鐘後譯文就出現在螢幕上。學生問她：「現在技術已經這麼發達了，我們為什麼還要學外語？」

報導指出，為了自救，語言類學校近年來紛紛推出「外語+」，藉計算機、法學、經濟學等相對強勢的專業增加吸引力，還出現了和工科交叉的「西班牙語－採礦工程」、「德語－木材科學與工程」等項目。

曾經自豪「能把這麼好的語言學好」的顧圓，決定轉做和德文無關的行政。

除了許多外語科系面臨挑戰，受到房地產不景氣影響，土木與建築科系也有大挑戰。

廣東一所專科院校建築工程系的老師羅蕓（化名），還在煎熬中。去年8月，同學院的建築設計系突然宣布停招，她就有不祥預感。今年6月，建築工程系最新一屆的招生計畫公布，比往年少了一個班。

羅蕓12年前高分考入土木工程，3年前逃離了未發年終獎金的房地產公司，進入大專院校，但最終還是沒能躲過房地產行業衰退的連鎖反應。

有些人問為何不辭職，因為「新的工作更難找」。羅蕓一個在名校讀博士班的朋友臨近畢業，投了大量的履歷幾乎都石沉大海，一番波折後終於入職了一所普通學校。

還有41歲的馬亮（化名），親歷過3次任教科系被裁，先後待過電子信息、室內設計、城市軌道交通幾個專業，每次做不滿5年，科系停招的通知就落到頭上。

據報導，教育技術學和產品設計也是兩個「高危」的科系。據中國教育在線統計，2018到2022年度，分別有51所和66所高校裁撤了這兩個科系。

在中國大陸，「教育技術學」主要是培養以電腦軟體輔助教學的人才，但現在許多年輕人從小就玩電腦長大，很多軟體不需要特別教就會，軟體本身迭代也快。

報導說，大幅裁撤科系的同時，這些院校也增設了大量新科系，以新工科為主，「智能/智慧+傳統工科」是其中一個典型的模式。科系加上這些名稱，往往都能提高錄取分數。