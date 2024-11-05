中國官媒：無論原家庭貧富 農村青年「啃老」加劇

新華社旗下媒體「半月談」4日刊登調查報導，無論家庭經濟狀況如何、婚前婚後，中國部分農村地區20至40歲的中青年人都存在啃老現象，除了靠父母買車買房，甚至有父母要拿出養老的錢補貼兒孫。

半月談記者走訪發現，中國農村20至40歲中青年出現啃老現象，年輕人啃老主要原因是工作入不敷出、在家待業或考公務員。不少30歲以上的人靠父母買車、付房貸，部分父母還要拿出自己的養老錢貼補兒孫。

白彩霞（化名）是寧夏西海固的脫貧戶，她25歲的兒子已經成家，在城市打工，但光靠每月人民幣3000多元（下同，約新台幣1.4萬）的收入難以養家。儘管她每月只有近1000元的收入，仍要提供孫子的奶粉錢。

61歲的王超（化名）家境相對較好，他幫兒子在城市裡花費全額買了房和車，但仍需補貼兒子一家。他表示，「無論窮富都啃，富有富啃，窮有窮啃，婚前婚後都啃。」

報導指出，除了「啃金錢」外，「啃時間」更常見。35歲的韓飛和妻子常年在江蘇打工，他表示，一雙兒女都交由他的父母照顧，一年最多回家兩次，他坦言，「孩子從小由我爸媽帶大，日常花銷也主要由我爸媽負擔，真的沒辦法。」

報導分析，受消費主義影響，中國農村攀比風氣抬頭，使中青年人消費欲望強烈，甚至超出個人能力，使得養育子女等責任落到老一輩身上，部分人將父母的付出視為理所當然。

另外，客觀條件上的「不得已」也導致啃老現象。隨著農村婚嫁行情攀升，購房、聘禮等婚姻開支逐漸成為目前中國農村家庭最大開支，年輕人無力負擔，只能依賴父母。

24歲的寧博（化名）今年結婚，在縣城買房、聘禮等40萬元左右的開銷全靠父母負擔。他說，「在外打工日常消費高，很難攢下錢。」

專家和許多民眾認為，要消除農村啃老現象，除了要為廣大中青年農民的就近市民化提供更多保障，也要降低婚姻綜合成本，例如整治高價聘禮、引導買房買車條件，降低農村家庭負擔。

另外，有受訪的基層幹部認為，進城農民大多經濟基礎較弱，收入相對不穩定，應在保障性住房、教育等方面為其提供更多保障，降低農村啃老發生機率。