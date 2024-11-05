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瑞士大學也加強對陸留學生安全審查 學者憂引效仿

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）在10月24日公布加強對中國大陸留學生安全審查的政策，該舉在網上引起熱議。（圖／取自蘇黎世聯邦理工學院官網）
蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）在10月24日公布加強對中國大陸留學生安全審查的政策，該舉在網上引起熱議。（圖／取自蘇黎世聯邦理工學院官網）

繼美國之後，瑞士也緊縮與中國大陸的學術交流。近期瑞士有大學稱要加強來自中國、俄羅斯等23國留學生、訪問學者的安全審查，引起爭議。有大陸學者「怒斥」該舉十分荒謬，並擔憂其他大學可能會效仿。

蘇黎世藝術大學（ZHDK）日前終止了其在中國的聯合辦學項目，已解除與深圳國際設計學院的合約；此外，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）10月24日也公布加強對中國大陸留學生安全審查的政策，該舉在網上引起熱議。

蘇黎世聯邦理工學院對此回應，這些規定是為了「最大限度地降低」該校研發的技術和知識被「濫用」的風險，即擔憂所謂「軍民兩用」的技術和知識被應用於軍事領域。該校聲稱，這23國家的名單來自受到美西方制裁或適用於瑞士「軍民兩用物品出口管制規定」的國家。

港媒南華早報4日報導，中國機器人研發者耿濤怒斥蘇黎世聯邦理工學院此舉「史無前例，簡直荒謬」。據他所知，這是瑞士大學首次公開宣布對中國學生進行如此廣泛的審查，他擔心其他高校可能會效仿。

耿濤表示，這些措施將不可避免地給瑞士帶來「不友好」的國家形象。「中國正在崛起，這種對中國『懷有敵意』的印象可能會傷及瑞士自身。」耿濤說。

曾在瑞士另一所頂尖大學洛桑聯邦理工學院從事過四年材料科技研究的科學家曲雲鵬表示，據他所知，這種「嚴格篩選」留學生的做法以前「從未見過」。 他並認為，此類新舉措將產生廣泛影響，可能降低歐洲高校對國際頂尖人才的吸引力，這將影響歐洲本土的創新能力。

報導也指出，以號稱「奉行中立政策」的瑞士，該國最負盛名的高等學府公然對中國留學生和學者等人士實施額外審查，「這是一個出人意料的舉動」，被質疑存在「歧視性」。

值得注意的是，中國留學生近期在瑞士傳出暴力攻擊事件。瑞士蘇黎世10月1日發生一起恐怖襲擊事件，一名23歲、就讀蘇黎世大學的大陸留學生闖入當地一間幼稚園，持刀攻擊學生，造成3名5歲孩童受傷，其中一人重傷。

瑞士 留學生 高校

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