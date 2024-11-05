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陸生以假學歷報讀香港教大 入獄3個月

中央社／ 香港5日電

中國大陸一名23歲男生因為以假學歷報讀香港的大專院校而被法院判囚3個月，這是最近一個月來，第2位因為假學歷而被判刑的大陸學生。

警方昨天向媒體表示，今年4月，這名23歲男生向香港教育大學遞交入學申請，報讀健康與體育學系碩士課程，經線上面試，獲有條件取錄，而最終的入學條件包括需要符合一項英語公開考試的指定水平。

今年7月，他向校方提交成績報告，校方向相關考試機構核實，發現兩者有異，於是報警。經調查，涉案陸生承認用修圖軟體修改成績，因此被警方逮捕並被控告企圖以欺騙手段取得服務罪，昨天被粉嶺裁判法院判囚3個月。

上月17日，一名24歲大陸女生也因為以假學歷報讀香港大學金融碩士課程而被法院判處入獄17週，由於她已被警方扣押了17週，予以扣除之後即時遣送大陸。

今年7月，港大率先爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方其後介入調查，期間逮捕2名大陸女子，其中1人被起訴。

警方曾對媒體表示，涉事學生都是中國籍。

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