2高中生性侵殺女教師！看A片起慾火犯案囚終身 15年來稱無罪求翻案

湖南於2009年前發生駭人姦殺案，2名高中男生因性侵殺女教師被判無期徒刑（終身監禁）。遇害的小學英語女教師被發現赤裸倒臥在住所頂樓水塔附近，口吐鮮血呼吸困難，送院後證實不治。警方事後拘捕同區的2名同是17歲的高中生，經審訊後判定姦殺罪名成立，被判無期徒刑。

驗屍報告顯示，死者胸罩上有血跡，並非其丈夫或涉案的2名男生所有，而是屬於另1名男子。直至2019年，警方拘捕第3名男子，他名叫張琦，落網後一度被視為案件「真兇」，但法院其後判他強制猥褻與侮辱屍體罪成，他已於2023年刑滿出獄，而2名男生到2024年已屆32歲，目前仍在獄中。

2名涉案男生的父母也因包庇罪，分別被判處有期徒刑3年緩刑3年及4年有期徒刑。不過，2名犯人入獄後一直堅稱無罪，不肯寫悔過書換減刑，他們的父母近日再次向法院要求索取更多相關案情，以便替兒子申冤，又堅信法律會還他一個公正的結果。

女教師赤裸倒卧血泊中

綜合大陸媒體報導，事發於2009年8月25日，地點位於湖南省冷水江市，當地41歲姓劉小學英語老師於晚飯後獨自外出散步，但至晚上10時還沒回家，手機也無人接聽，於是家人四處尋找，終在住所頂樓水塔附近發現她赤裸倒卧血泊中，送院搶救終不治。

2天後，警方拘捕同區歲謝偉及其鄰居劉滸，2人均是17歲，有指劉女曾是2人讀小學時期的英語老師。經過連日審問後，謝男和劉男終承認姦殺罪。

2男生看色情片後犯案

而根據案情透露，事發當晚7時許，謝男和劉男在球場用手機觀看色情影片，此時劉男提出找個女人來發洩，謝男提出劉女經常在頂樓天台散步，提議對她下手。後來，2人以木棍襲擊劉女，對她性侵得逞，棄下受傷的劉女於現場。

父母護兒子否認罪行

2名男生回家後，將犯案經過告知父母，謝父和劉母則護兒子否認罪行，更要求他們謊稱當晚一直在家未有外出。

驗屍報告顯示，死者生前被人用鈍器及拳頭襲擊頭部及頸部，造成頭皮及蛛網膜下廣泛性出血，被人用手壓迫呼吸道，最後因窒息死亡。

犯人父母因包庇罪被判

案件於2010年8月審理後，法院依強姦殺人罪判處2人無期徒刑，2人不服上訴；至2010年12月，湖南省高院維持原判。謝男的父親和劉男母親也因包庇罪，分別被判處有期徒刑3年緩刑3年及4年有期徒刑。

事後謝男的父親和劉男的母親並不認同判決，謝父指當時送檢的物證及樣本，除死者劉某連衣裙上的斑跡、胸罩上的血跡，以及她身體隱私部位的擦拭物，顯示沒有劉女丈夫、謝男和劉男的任何生物遺留痕跡，「DNA檢測結果顯示，劉某胸罩上的血跡是她與另一男性共同所留」。

2男生父母15年來堅稱兒子無罪

謝男父親也認為，當時法官判決僅依口供，缺乏人證物證，警方也有逼供之嫌，且重要兇器木棒卻從未被送去鑑定，因此堅持要2名青年否認犯罪。

另1男子強制猥褻與侮辱屍體被判刑

直至2019年，警方根據死者貼身衣物上遺留的血跡，找到驗屍報告中所稱的「另1未知男性」、生於1990年的張琦，當時社會上還以為案件迎來突破，甚至認定他是「真兇」，但法院其後判定張琦強制猥褻與侮辱屍體罪成，他已於2023年刑滿出獄。

至今年10月17日，謝男父親及劉男母親再次前往湖南省高院反應案情，希望獲得關於張琦案的審判細節及複查結果，現時案件已進入省高院審查會委員會進行討論，若有結果會再通知謝父等人。

堅持無罪拒寫悔過書換減刑

謝男父親指2少年入獄後堅稱無罪，因不肯寫悔過書未獲減刑，目前刑期仍為無期徒刑，「如果願意寫悔過書，加上減刑，2個孩子今年差不多該釋放了」，他也說堅信法律會還他一個公正的結果。

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文章授權轉載自《香港01》