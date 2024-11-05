澳門拚觀光 文旅多元發展

疫情重創各國旅遊業，澳門也不例外，但目前澳門遊客人數已復甦至八成五左右，營業額也恢復至七成五水準，除了知名的博彩業，澳門近年積極推動文旅多元化發展。當地業者認為，疫情讓澳門獲得重整和再出發的機會，希望更多台灣遊客感受澳門的歷史文化底蘊。

台灣出生、後赴美國、澳門發展的永利澳門總裁陳志玲受訪指出，疫情讓澳門有了重整和再出發機會，疫情期間各國遊客無法到澳門，影響發展和交流，企業必須依據自身優勢調整。現在澳門非常注重多元旅遊發展，推廣「旅遊+」概念，例如最近澳門舉辦很多體育盛事、演唱會和文化藝術活動，呈現旅遊文化多元面貌。

跟2019年疫情之前相較，陳志玲說，澳門遊客人數已恢復約八成五，營業額恢復約七成五，旅遊業復甦已趨於穩定，未來希望遊客來源能夠更加國際化，更多年齡層都來，帶動旅遊業發展。

出生於台灣的她表示，對台灣感情特別深，希望更多台灣遊客到澳門尤其是青年和家庭，澳門和台灣兩地相近，語言、文化及對旅遊的享受和認同，「有文化的旅遊才是有靈魂的旅遊」，澳門和台灣可以共同發展。台灣遊客可將澳門作為旅遊的起始點，然後多加一站，例如來到澳門旅遊後，可再去大陸另一城市，無論是大灣區的或是其他城市，形成「一程多站」旅遊體驗。

提到澳門的博彩業，陳志玲認為健康發展更重要。近年遊客趨向家庭化，以旅遊為出發到澳門，博彩的百分比就沒那麼注重。長遠看，提高非博彩，不是希望博彩不存在或市場減少，而是比率減少，如此會更加平衡。