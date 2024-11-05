澳門大學科研強 國際排名躍升

創立於1981年的澳門大學，目前學生人數已超過1萬5000人，其中台灣學生有39名。澳門大學近年的國際大學排名不斷向前，全力推動科研發展，包含三個大陸國家重點實驗室：中藥質量研究、模擬與混合信號超大規模集成電路及智慧城市物聯網，國際競爭力持續提升。

澳門大學校長宋永華介紹，目前澳門大學學生人數超過1萬5000人，包含39名台灣學生。非本地學生來澳升學，他認為原因包含澳大多元文化共存的特色、卓越師資及與日俱增的國際聲譽。

畢業於台灣政治大學新聞系、目前擔任澳門大學傳訊總監的張惠琴指出，澳門大學具多元文化共存、協同學院與書院的全人教育體系，及國際化的辦學模式等特色和優勢。八成教研人員來自世界各地，以英語授課為主，致力培養具創新思維、國際視野、全球競爭力人才。

根據公開報導，澳門大學在泰晤士高等教育（Times Higher Education, THE）世界大學排名第180位、全球年輕大學排名第14位、亞洲大學排名第36位。在Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名245位。在美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）全球最佳大學排名第262位。

此外，澳門大學建立住宿式書院系統，成為一個知識整合學習平台，體現四位一體全人教育理念，在澳門的大學中獨一無二。書院與學院相輔相成，以體驗式課程規畫，提供全人教育環境。

在科研和學術領域，澳門大學目前已形成結合科技和人文的「3+3+3+3」為主體的研究戰略布局，全力支持三個大陸國家重點實驗室（中藥質量研究、模擬與混合信號超大規模集成電路、智慧城市物聯網）；重點發展三個新興方向（精準醫學、先進材料、區域海洋）；積極推進三個跨學科交叉領域（人工智慧與機器人、數據科學、認知與腦科學），及建好三個人文社科研究平台（人文社科高等研究院、澳門研究中心、亞太經濟與管理研究所）。