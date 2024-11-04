中國軍警特供茅台被爆是假酒 成本10幾元賣4000多元

山東軍地聯合專案組近日破獲「軍」字號特供酒製假案，這些以食用酒精加色素香精勾兌的假酒成本僅人民幣3元（約合新台幣13元）左右，但打著「中央警衛局接待用酒」「中央軍委辦公廳內招酒」「軍中茅台」等名號卻賣出數百甚至上千元。

官媒央視日前披露，山東警方在偵破一起假軍服案過程中發現一個涉嫌生產、銷售所謂「軍」字號「特供酒」的團夥。為了破案，山東省軍區與山東省公安機關成立軍地聯合專案組，透過嫌犯的發貨地址和聊天紀錄找到突破口發現了假酒製造者。

山東軍地聯合專案破獲的現場角落堆放著帶著軍徽的酒箱、酒瓶以及剩下的貼紙包裝材料，白酒存放環境十分髒亂。在形形色色的包裝中，罐裝的都是同一款食用酒精勾兌而成的酒，瓶子裡的酒成本則只有3元左右。

報導說，假酒團夥透過在酒瓶包裝貼上部隊標誌的方式，將成本幾元的白酒變成售價幾百元、上千元的「特供酒」。

這個團夥還根據客戶對年份的不同要求添加不同劑量的色素，「比如30年的要黃一些，我們就多加一點，15年的就加少一點」。

據表示，被加入色素的「特供酒」生產條件完全不符合衛生許可要求，飲用後可能會出現頭疼腦漲，甚至酒精中毒的情況。

山東警方最後拘捕7名涉案人，破獲6處非法製售的涉軍專供酒。

「特供酒」一度流行於中國社會，但當局近年已禁止生產任何形式的「特供」、「內供」、「專供」等酒品，違規的酒廠會受重罰。