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陸偵破「中央軍委辦公廳特供茅台」假酒 成本3元賣千元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
山東警方破獲假「軍」字號「特供酒」的團伙，圖為「中央軍委辦公廳內招酒」」。（圖／截自央視新聞）
山東警方破獲假「軍」字號「特供酒」的團伙，圖為「中央軍委辦公廳內招酒」」。（圖／截自央視新聞）

「中央警衛局接待用酒」「中央軍委辦公廳內招酒」」「軍中茅台」，山東近日破獲一處「軍」字號「特供酒」製假據點。這些酒都是由食用酒精加色素香精勾兌，瓶子裡酒的成本只有人民幣3元左右，售價卻高達逾千元。

據央視新聞報導，山東省警方在偵破一宗假軍服案的過程中，發現了一個涉嫌生產、銷售所謂「軍」字號「特供酒」的團伙。為破獲此案件，山東省軍區與山東省公安機關成立軍地聯合專案組，通過犯罪嫌疑人的發貨地址和聊天記錄，專案組找到突破口，確認蕭某為該案件頂端製造者。

為掩人耳目，蕭某特意將製假窩點和倉儲窩點都設於山區村落的隱蔽處，且山路狹窄崎嶇。警方一旦跟蹤很容易被其發現。蕭某十分狡猾，他從來不在窩點露面，而是通過線上遠程遙控指揮，且窩點十分分散，每2到3個月就會換一個窩點。

據了解，蕭某曾因製作假酒被抓獲，正在取保候審階段的他，行事更為謹慎。經過十多天的蹲守，警方終於等到蕭某進入窩點一舉將蕭某及其同伙當場拘捕。

在抓捕現場的角落裡，堆放著帶「八一」軍徽的酒箱、酒瓶，以及剩下的貼紙包材。白酒存放的環境十分髒亂。

在形形色色的包裝中，罐裝的都是同一款食用酒精勾兌而成的酒。木箱的進價人民幣20多元，瓶子裡的酒成本更只有3元左右。

以蕭某為首的製假團伙，正是通過在酒瓶包裝上貼上部隊標誌的方式，便將成本幾元的白酒變成售價幾百元、上千元的「特供酒」

該團伙還根據客戶對酒年份的不同要求，添加不同劑量的色素。「比如30年的要黃一些，我們就多加一點，15年的我們就加少一點」。

被加入色素的「特供酒」，其生產條件完全不符合食品衛生許可要求。飲用後可能會出現頭疼腦脹，甚至酒精中毒等情況。

據悉，「特供酒」一度在大陸很流行。不過，近年北京當局已禁止生產任何形式的「特供」、「內供」、「專供」等酒品，違規的酒廠將被重罰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

山東警方破獲假「軍」字號「特供酒」的團伙，圖為假的中央警衛局接待用酒。（圖／截自央視新聞）
山東警方破獲假「軍」字號「特供酒」的團伙，圖為假的中央警衛局接待用酒。（圖／截自央視新聞）

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