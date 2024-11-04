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學生搭港鐵擠爆奶茶！乘客被濺濕零怨言相助 小紅書女︰溫馨時刻

香港01／ 撰文：田中貴
原po上傳照片，可見奶茶灑了一地。（小紅書圖片）
原po上傳照片，可見奶茶灑了一地。（小紅書圖片）

意外就是意料之外，患難中總會遇到好人！有小紅書女用戶發文表示，下班乘搭港鐵港島線列車，其間見到1名男學生上車，手持1大杯未開封的奶茶，「突然不知道為啥，奶茶被擠爆了」，濺濕男學生和附近乘客，其他人見狀紛紛向男生遞濕上紙巾等，甚至有人遞上塑膠袋，讓他裝好剩下的奶茶，全程沒人出言指責或埋怨男學生，令她大讚「港鐵上的溫馨時刻」。

許多網友留言指「香港人真的有很多冷面好心人」、「香港人是你有禮貌，他們也會有禮貌」、「有時候就是一臉冷漠，但幫你做了事情，頭也不回的就走了」。

男學生臉身被濺濕 奶茶灑了一地

原po在小紅書發文表示，下班時期港鐵人來人往，她登上港島線列車，其間她見到有男學生上車，對方拿著1大杯未開封的奶茶，隨後卻突然被擠爆，奶茶濺濕男學生和附近乘客，當中男學生臉身被濺濕，而且奶茶灑了一地。

附近乘客最初縮開，之後陸續有乘客取出濕紙巾，好讓男學生抹乾淨自己，甚至1有女乘客遞上1個塑膠袋，男學生裝好剩下奶茶。

網友：香港真的很多冷面熱心人

原po形容「全程都沒有任何人指責，沒有任何驚慌或喧鬧」，大讚「港鐵上的溫馨時刻」。大量網民留言指「真好，淡淡的溫暖」、「香港真的很多冷面熱心人，有的是因為害羞，但真的大部份都是好人的」、「生活上很喜歡香港人，務實善良又有趣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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