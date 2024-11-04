快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

央視首播 以習仲勛為主角的電視劇「西北歲月」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸央視歷史劇《西北歲月》，由著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，扮演中共國家主席習近平之父習仲勳。（圖／取自央視）
大陸央視歷史劇《西北歲月》，由著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，扮演中共國家主席習近平之父習仲勳。（圖／取自央視）

中共革命歷史劇《西北歲月》將於明天（5日）晚上正式在中央電視台播出，這是革命元老、大陸國家主席習近平父親習仲勛首次作為主人公的電視劇，由著名演員、形象正面的靳東擔任男主角，女星倪妮扮演習近平母親齊心，未上映先轟動。

據港媒星島日報報導，「忠誠無悔，不負重任，信仰覺醒，意志如磐！」靳東昨天在官方微博發佈消息，《西北歲月》定檔11月5日CCTV-1、騰訊視頻、芒果TV、愛奇藝。電視劇去年已經開拍，由曾經導演《跨過鴨綠江》的董亞春執導，龍平平、夏蒙編劇，靳東扮演習仲勛，吳磊扮演少年習仲勛，于和偉扮演劉志丹。

《西北歲月》劇情簡介大致如下：進步學生習仲勛不畏白色恐怖，投身革命洪流，領導「兩當兵變」，與劉志丹、謝子長等共同開闢陝甘革命根據地。抗日戰爭期間，帶領陝甘寧人民發展建設根據地，保衛邊區南北大門，毛澤東讚其「始終把黨的利益放在第一位」。國共內戰，協同彭德懷指揮延安保衛戰，三戰三捷。中共建政後，他積極推動民族團結和經濟發展，不斷改變西北貧苦、落後面貌。

根據預告片，由青年演員吳磊扮演少年習仲勛，靳東扮演成年習仲勛。48歲的靳東是大陸國家一級演員，身材高大，英俊瀟灑，在現實生活也是「老幹部」，擔任全國政協委員、中國文聯委員、中國煤礦文工團團長、中國民主同盟中央常委、民盟北京市副主委等職。

「什麼是黨性呢？實事求是就是最大的黨性。」預告片中，靳東扮演的習仲勛在演講斬釘截鐵地說，獲得歡呼。預告片還有中共領導人毛澤東為習仲勛題詞「黨的利益在第一位」。

當紅女星倪妮扮演齊心。這位投奔延安革命的北京女學生，1944年與習仲勛結婚，但長時間分多聚少。預告片中倪妮與靳東相擁，不捨地說，「不知道下回見面是什麼時候了」。靳東說：「只要戰爭不結束，五年，哪怕是十年不見也都正常」。

延伸閱讀

習近平之父習仲勛傳記式歷史劇《西北歲月》 明日上映

從去年爛到今年！韓業界票選「2024年度最差韓劇」冠軍裸露到太超過 　第3名根本韓劇爛哏大集合

被譽為台灣電玩改編最佳電視劇！2005年《仙劍奇俠傳》帶動仙俠熱、捧紅胡歌

退圈4個月後腫了！賴冠霖成台灣文化代表 網驚：轉到「紅色賽道」上岸了？

相關新聞

學生搭港鐵擠爆奶茶！乘客被濺濕零怨言相助 小紅書女︰溫馨時刻

意外就是意料之外，患難中總會遇到好人！有小紅書女用戶發文表示，下班乘搭港鐵港島線列車…

兩岸微流行／陸首列氫能動車 時速達200公里

大陸在氫能軌道交通技術上取得突破。由中車青島四方公司研製的大陸首列「氫能源智慧城際動車組」CINOVA H2近日亮相。該...

新聞眼／陸青年保飯碗都難 奢談婚育

大陸今年結婚率大降，專家警告，明年出生人口將出現「雪崩」。其實，大陸國務院日前才發布「加速完善生育支持」措施，各地也積極...

陸結婚對數銳減 專家：明年出生人口雪崩

大陸民政部近日公布，今年前三季大陸全國結婚登記四七四點七萬對，較去年同期減少逾九十四萬對，同比減少百分之十六點六。第三季...

前3季北京入境遊客 同比增207.8%

今年1月至9月，北京市共接待入境遊客271.9萬人次，同比增207.8%，恢復到2019年的82.0%；實現旅遊外匯收入...

旅遊新風潮 陸年輕人興起「撿秋熱」

十一月，中國大陸各地限定版醉美秋色陸續「上線」，「撿秋」熱潮正在年輕人中悄然興起。欒樹車掛、銀杏葉聖誕樹、楓葉書籤……大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。