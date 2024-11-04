新聞眼／陸青年保飯碗都難 奢談婚育

大陸今年結婚率大降，專家警告，明年出生人口將出現「雪崩」。其實，大陸國務院日前才發布「加速完善生育支持」措施，各地也積極推出鼓勵政策，但民間反應平淡，多數人直接的感受是，只要是在私人企業上班，所謂的政策、所有假期（婚育補假）等於是空氣，認為官方未對症下藥，推廣婚育才會屢屢碰壁。

大陸國務院上述措施共計四大項、十三條。在強化生育服務支持措施中，強調要建立生育補貼等制度，落實三歲以下嬰幼兒照護、子女教育個人所得稅專項附加扣除政策，並要求各地要完善生育休假政策。在加強育幼服務體系建設方面，則要求各地增加公托供給。

綜合來看，不外乎是發錢（生育補貼）、減稅（所得稅專項附加扣除）、給假（完善生育休假政策）和加強幼兒照顧（增加公托）等。

政策看似立意良善，但對提高年輕人婚育意願卻難有立竿見影之效。以減輕經濟壓力看，短期的生育補貼或減稅，對養育子女來說只是杯水車薪；至於完善生育休假政策，在經濟景氣收縮下，民企員工恐怕是「有假也不敢請」。而增加公托供給，往往也是緩不濟急。

如果這些政策能讓年輕人有感，各地政府也無需使出渾身解數、奇招盡出，例如近期多地民眾反映接到官方「催生電話」，社區工作人員來電詢問個人生育計畫，包括是否在備孕或直接詢問是否已懷孕等等，問題涉及個人隱私，令人不適，有人甚至半年內就接到四通。

疫情後大陸經濟復甦疲弱，經濟壓力無疑是阻礙年輕人婚育的第一座大山。大陸青年失業率節節高升，保飯碗都成問題，怎可能想到結婚、生小孩？有網友就說：「養兒含辛茹苦，兒子二十四歲畢業，三十五歲壯年失業。如果每年一千萬的大學畢業生都嫌多，都找不到工作，那為什麼要每年催生一千萬的嬰兒？」大環境若無法改善，官方只想靠發錢救生育率，根本緣木求魚。