陸結婚對數銳減 專家：明年出生人口雪崩

大陸民政部近日公布，今年前三季大陸全國結婚登記四七四點七萬對，較去年同期減少逾九十四萬對，同比減少百分之十六點六。第三季結婚對數僅一三一點七萬對，更比去年同期銳減百分之廿五點三。

二○二三年疫情解封後，當年度大陸結婚率一度出現回升，達到七六八萬對，但這主要是受疫情影響，不少人因此將婚禮延後至二○二三年所致。在此之前，大陸每年結婚對數已連續多年下滑。大陸年輕人不婚、不育情況日趨嚴重，美國華裔人口專家易富賢示警，這將導致明年大陸出生人口「雪崩」。

據大陸民政部等資料，二○一三年大陸全國結婚登記量為一三四六點九萬對，二○一四年起就逐年下降。二○一九年跌破一千萬對大關，二○二一年跌破八百萬對大關，二○二二年再跌破七百萬對大關，來到六八三點五萬對。

今年新人估不到七百萬對

長期研究中國人口問題的美國威斯康辛大學高級研究員易富賢透過社群平台「Ｘ」帳號發文指出，二○一八至二○二三年間，大陸前三季結婚對數占全年的百分之七十六，因此若今年第四季結婚對數跟第三季一樣也下降百分之廿五點三，則推估今年全年大陸結婚對數將只有六二三點四萬對，較二○二三年減少百分之十八點八，這也預示著明年中國大陸的出生人口將出現「雪崩」。他預估，明年大陸新出生人口將不到八百萬人。

大陸二○二三年全年出生人口九○二萬人，當年死亡人口一一一○萬人，人口自然成長率為千分之負一點四八，且是連二年負成長。二○二二年大陸人口年減八十五萬人，是一九六○年代大饑荒以來首次出現人口負成長。

民眾不願生、養不起、生不了

易富賢在自由亞洲電台網站撰文分析，大陸在鼓勵生育上面臨著三大難題：一、心理上，不願生；二、物質上，養不起；三、生理上，生不了。他認為大陸社會發展水準落後台灣近廿年，但實際生育率卻已與台灣相當了。由於現在大陸青年失業率居高不下，這意味著未來大陸初婚年齡還將繼續推遲。

針對結婚率下降，有大陸網友表示，這不僅僅是數字問題，更反映了現代人的婚姻觀念在變化；彩禮（聘禮）高、房價貴，壓力大，誰還敢輕易結婚，結婚率自然就上不去了。