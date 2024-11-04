聽新聞
0:00 / 0:00

旅遊新風潮 陸年輕人興起「撿秋熱」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
「撿秋」是指在秋天時節，人們走到戶外，撿拾落葉、果實等自然元素，以此來親近大自然、感受季節變化，記錄分享秋天美好的活動。 圖／取自深圳微时光微信公眾號
「撿秋」是指在秋天時節，人們走到戶外，撿拾落葉、果實等自然元素，以此來親近大自然、感受季節變化，記錄分享秋天美好的活動。 圖／取自深圳微时光微信公眾號

十一月，中國大陸各地限定版醉美秋色陸續「上線」，「撿秋」熱潮正在年輕人中悄然興起。欒樹車掛、銀杏葉聖誕樹、楓葉書籤……大家走進自然，將撿來的秋葉製作成書籤、畫作或裝飾品，在社交平台上分享。

中新社報導，撿秋，就是在秋天撿拾落葉、果實等自然物品，以此作為紀念或創作素材，是年輕人表達創意和情感的一種方式。     　在合肥植物園，00後大學生王如從午後一直逛到夜幕降臨。「撿秋是一場治癒之旅，打算把撿到的落葉和果子做成植物標本，讓秋天具象化。」王如說。 　　

「可以教會孩子尋找和分辨美醜的能力，在樹葉上畫畫，鍛煉了自由創作的能力。大自然是孩子最好的老師。」戶外博主嚴悅帶著4歲的孩子將「撿秋」成果做成葉子書和樹葉皇冠。 　　

90後花藝師沈新亮同樣喜歡在撿秋中尋找工作靈感。「秋色系花藝以大面積棕色搭配暖橙色為主，用棉花、火棘、松果等加以點綴，不僅美觀寓意也很好。」沈新亮說，秋天花束訂單持續增多，「美拉德」花束深受30歲左右年輕群體的喜愛，占日常花束銷量的六成以上。

隨著撿秋的流行，許多旅遊目的地開始推出以秋天為主題的遊玩攻略，不少商家企業也將目光投向時令經濟。在大眾點評筆記頻道，「賞秋」相關筆記攻略數近兩周環比增幅接近170%，遊稻田、賞紅柿、找桂花、民俗曬秋、古建尋秋等各類賞秋新玩法引發用戶熱議。 　　網路平台上，江蘇面向長三角等地發起「你來江南撿秋了嗎」秋日美景徵集令，邀大家分享身邊的秋韻；江西上饒「曬秋」話題正式上線，網民共享秋日豐收盛宴；安徽黃山正重點打造秋賞、秋曬、秋攝、秋嬉、秋食、秋宿6類秋季產品。 　　

各地文旅借秋出圈，山東推登高賞秋、山野觀星、田園覓秋等5個最具秋季儀式感的場景，讓遊客體驗秋季之美；在甘肅省隴南市，千年銀杏樹成為遊客的新寵，民宿產業在以銀杏為主題的鄉村旅遊帶動下發展迅速。

年輕人

延伸閱讀

胸腔科醫師人數「雪崩式下跌」 陳志金點2大原因：風險高、壓力大

不好用就fire！歐美掀Z世代解僱潮 怎麼與「被開除也不怕」的一代好好共事

TPBL／傳出關鍵助攻 高錦瑋自爆：原本以為是失誤

美生育率新低 30%年輕人不想要孩子

相關新聞

陸結婚對數銳減 專家：明年出生人口雪崩

大陸民政部近日公布，今年前三季大陸全國結婚登記四七四點七萬對，較去年同期減少逾九十四萬對，同比減少百分之十六點六。第三季...

前3季北京入境遊客 同比增207.8%

今年1月至9月，北京市共接待入境遊客271.9萬人次，同比增207.8%，恢復到2019年的82.0%；實現旅遊外匯收入...

案件峰迴路轉…遭舉報性侵女下屬 江西縣委書記因6宗罪遭「雙開」

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇7月被人實名舉報涉嫌性侵女下屬引發關注，根據江西省紀委監委最新通報，指毛奇涉及「6宗罪」，其...

兩岸微流行／陸首列氫能動車 時速達200公里

大陸在氫能軌道交通技術上取得突破。由中車青島四方公司研製的大陸首列「氫能源智慧城際動車組」CINOVA H2近日亮相。該...

新聞眼／陸青年保飯碗都難 奢談婚育

大陸今年結婚率大降，專家警告，明年出生人口將出現「雪崩」。其實，大陸國務院日前才發布「加速完善生育支持」措施，各地也積極...

旅遊新風潮 陸年輕人興起「撿秋熱」

十一月，中國大陸各地限定版醉美秋色陸續「上線」，「撿秋」熱潮正在年輕人中悄然興起。欒樹車掛、銀杏葉聖誕樹、楓葉書籤……大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。