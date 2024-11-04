旅遊新風潮 陸年輕人興起「撿秋熱」

十一月，中國大陸各地限定版醉美秋色陸續「上線」，「撿秋」熱潮正在年輕人中悄然興起。欒樹車掛、銀杏葉聖誕樹、楓葉書籤……大家走進自然，將撿來的秋葉製作成書籤、畫作或裝飾品，在社交平台上分享。

中新社報導，撿秋，就是在秋天撿拾落葉、果實等自然物品，以此作為紀念或創作素材，是年輕人表達創意和情感的一種方式。 在合肥植物園，00後大學生王如從午後一直逛到夜幕降臨。「撿秋是一場治癒之旅，打算把撿到的落葉和果子做成植物標本，讓秋天具象化。」王如說。

「可以教會孩子尋找和分辨美醜的能力，在樹葉上畫畫，鍛煉了自由創作的能力。大自然是孩子最好的老師。」戶外博主嚴悅帶著4歲的孩子將「撿秋」成果做成葉子書和樹葉皇冠。

90後花藝師沈新亮同樣喜歡在撿秋中尋找工作靈感。「秋色系花藝以大面積棕色搭配暖橙色為主，用棉花、火棘、松果等加以點綴，不僅美觀寓意也很好。」沈新亮說，秋天花束訂單持續增多，「美拉德」花束深受30歲左右年輕群體的喜愛，占日常花束銷量的六成以上。

隨著撿秋的流行，許多旅遊目的地開始推出以秋天為主題的遊玩攻略，不少商家企業也將目光投向時令經濟。在大眾點評筆記頻道，「賞秋」相關筆記攻略數近兩周環比增幅接近170%，遊稻田、賞紅柿、找桂花、民俗曬秋、古建尋秋等各類賞秋新玩法引發用戶熱議。 網路平台上，江蘇面向長三角等地發起「你來江南撿秋了嗎」秋日美景徵集令，邀大家分享身邊的秋韻；江西上饒「曬秋」話題正式上線，網民共享秋日豐收盛宴；安徽黃山正重點打造秋賞、秋曬、秋攝、秋嬉、秋食、秋宿6類秋季產品。

各地文旅借秋出圈，山東推登高賞秋、山野觀星、田園覓秋等5個最具秋季儀式感的場景，讓遊客體驗秋季之美；在甘肅省隴南市，千年銀杏樹成為遊客的新寵，民宿產業在以銀杏為主題的鄉村旅遊帶動下發展迅速。