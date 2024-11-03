案件峰迴路轉…遭舉報性侵女下屬 江西縣委書記因6宗罪遭「雙開」

江西省上饒市萬年縣委書記毛奇7月被人實名舉報涉嫌性侵女下屬引發關注，根據江西省紀委監委最新通報，指毛奇涉及「6宗罪」，其中包含違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；大搞權錢交易，非法收賄等，遭「雙開」（開除黨籍、開除公職）處分。

萬年縣退休教師的李長柳7月25日在網路上發布實名舉報影音，指毛奇利用職權長期猥褻性侵他的女兒李佩霞，她是萬年縣上坊鄉前黨委書記。

據江西省紀委監委網站3日消息，經中共江西省委批准，江西省紀委監委對上饒市萬年縣委原書記毛奇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，其中列出6大問題：

通報指出，毛奇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，嚴重損害黨員幹部隊伍形象，應予嚴肅處理。

通報指出，決定給予毛奇開除黨籍處分；由江西省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；終止其江西省第十五次黨代會代表、上饒市第五次黨代會代表、萬年縣第十四次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

不過，這起案件峰迴路轉。此前，上饒市委聯合調查組8月18日曾通報指，縣委書記毛奇「曾經利用職權與李佩霞發生不正當性關係」，而李佩霞亦「為職務調整升遷違反生活紀律」。李佩霞已遭「雙開」。如今，李佩霞與毛奇皆遭到雙開處分。