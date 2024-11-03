江西縣委書記遭舉報性侵鄉委書記 如今兩人雙雙落馬

今年7月，江西省上饒市萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞的父親，網上實名舉報萬年縣委書記毛奇性侵其女兒。8月18日上饒市通報，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。江西11月3日通報，毛奇也因嚴重違紀違法被開除黨籍、開除公職。

這起「縣委書記性侵鄉委書記」事件，當時曾引發輿論高度關注。據央視新聞報導，今年7月25日，一位名叫做李長柳的退休教師實名舉報毛奇，稱毛奇涉嫌性侵其女兒、萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞，並表示李佩霞因與毛奇發生爭執、揚言要舉報毛奇，隨後即於今年5月被萬年縣紀委監委帶走並被留置。

當晚，上饒市發布通報，立即成立聯合調查組進行調查核實。7月26日，江西省紀委省監委通報，江西省萬年縣委書記毛奇涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受江西省紀委省監委紀律審查和監察調查。

8月18日，上饒市發布關於李佩霞嚴重違紀違法案件的情況通報稱，李佩霞因違反中共的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律等，利用職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等方面謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

上饒市當時表示，經查，發現毛奇存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。

中共江西省紀律檢查委員會微信公眾號《廉潔江西》3日通報毛奇嚴重違紀違法被開除黨籍、開除公職。通報並指毛奇違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部人事工作中違規為他人謀取利益；違反廉潔紀律。

此外，毛奇還搞權權交易，違規收受禮品禮金；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、資金撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。

公開資料顯示，毛奇現年42歲，江西上饒人，2000年12月加入中國共產黨，曾在萬年縣委、縣政府等單位工作。