陸校園流行恐怖遊戲「死亡三秒」 醫生警告：最嚴重恐致命

近日一種名為「死亡三秒」的遊戲在大陸校園裡流行。有家長驚恐回憶說道，自己的孩子玩遊戲後迅速暈倒，並曾發出尖叫，伴隨滿臉冷汗，直到第2天仍感到頭痛頭暈，直呼「我兒子這一次，這條命真的算是撿回來的」。

這款遊戲被稱為「死亡三秒」或「夢回大唐」，又或者稱作「心跳遊戲」或「閉氣窒息遊戲」等等，根據體驗者描述，遊戲大概步驟包括：靠牆蹲下深呼吸、憋氣，再由其他人大力按壓胸口，目的是讓體驗者快速達到窒息缺氧的狀態。

有家長形容，這款遊戲根本就是「死亡遊戲」。「死亡三秒流行校園嚴重可窒息致死」的詞條2日也登上微博熱搜第一，引發大陸全網熱議。

也有網友分享，自己姪子的同班同學曾經因為「夢回大唐」遊戲休克住院，「我一聽這個名字，就知道是怎麼回事了。這個遊戲很多『80後』（1980年代出生）可能都玩過，原理就是人為製造窒息幻覺，讓你感受到『夢回大唐』。」

經查發現，早在20年前，大陸教育部曾於2004年底一場訪談時，就提到這款閉氣窒息遊戲，強調「堅決制止『死亡遊戲』等不良遊戲在學生中傳播」。

湖南省第二人民醫院神經外科二病區主任劉少波指出，「死亡三秒」通過壓迫心臟、抑制呼吸導致回心血量減少，大腦的血液和氧氣也相應減少，最嚴重可導致意識喪失、全身臟器功能停止等，直接危及生命。

隨著死亡遊戲「捲土重來」，有網友留言說，自己兒子的學校近日才剛通知，不讓學生再玩這個遊戲。網上也流傳一些學校發布的提醒，告誡家長和老師注意嚴禁學生玩此遊戲。