天氣轉涼疫情仍嚴峻…廣東一周增1785例登革熱病例 這三地最嚴重

儘管天氣已逐漸轉涼，但廣東登革熱疫情卻依舊嚴峻。據廣東省疾病預防控制中心通報，10月21日至10月27日，廣東全省新增報告1,785例登革熱病例。其中，佛山453例、廣州439例、深圳222例、湛江112例、中山91例。

上海第一財經統計，從9月9日至10月27日這一個多月內，廣東全省新增報告的登革熱病例數累計已經破萬。

廣東省疾病預防控制中心指出，登革熱是由登革病毒引起的急性蟲媒傳染病，由於會劇烈疼痛，因此又被稱為「斷骨熱」。

北京地壇醫院感染性疾病臨床中心主任陳志海表示，登革熱潛伏期長短不一，短則一兩天，長可達兩周，多數患者約在一周左右發病。

廣東省疾病預防控制中心表示，登革熱的典型症狀是發燒、皮疹、「三紅」（面、頸、胸部潮紅）和「三痛」（頭痛、眼眶痛、肌肉骨骼關節痛）。

陳志海稱，感染登革熱初期症狀涵蓋發燒、頭痛、神經系統異常及皮疹，部分病例還可能伴有出血傾向、食欲減退、噁心、嘔吐及腹瀉等。這些症狀常與重症流感相似，易造成混淆。

深圳市疾病預防控制中心指出，目前登革熱沒有特效藥，治療的重點是用止痛藥控制疼痛。典型登革熱致死率低於1%，但若未及時治療，拖成重症，致死率超過20%。

專家提醒，防治登革熱，民眾家中積水水生植物務必定期換水洗瓶（每周至少1次）；勿讓花盆底盤留有積水；及時清理空調、飲水機托盤等積水；用過的容器，放進有蓋的垃圾桶內或倒置於防雨場所。