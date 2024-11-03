曾否認新冠病毒源於武漢 石正麗轉赴廣州實驗室工作

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗被認為是病毒擴散的關鍵人物之一，她曾親自否認病毒來自其研究所，認為外界向「無辜的科學家潑髒水」。經過四年的低調，石正麗近日參與發表了國際論文，並已轉赴廣州實驗室任職。

澎湃新聞報導，武漢大學官網10月31日發布了一則中美研究團隊合作在科學期刊Nature刊文，首次提出「人工設計病毒受體」的消息。其中，消息揭露了論文共同通訊作者石正麗的任職單位為廣州實驗室、中國科學院武漢病毒研究所。

廣州實驗室官網公布的履歷資料顯示，自1990年7月起，石正麗長期在中國科學院武漢病毒研究所工作，先後擔任研究實習員、助理研究員、副研究員，於2000年10月起任研究員。今年5月，石正麗轉赴廣州實驗室擔任研究員。

據官網介紹，石正麗長期從事新興傳染病病原學研究，主要進行蝙蝠等野生動物新病毒發現與鑑定、生物學特徵、病毒跨種感染機制和傳播規律等研究。

今年7月，科學網曾發布廣州實驗室石正麗課程小組公開招募啟事，公開招募2至3名博士後。根據啟事資訊，石正麗課題組主要進行新興傳染病病原鑑定、追溯和分子流行病學研究，動物源新發病毒跨種感染和傳播風險預警研究，呼吸道病毒感染引起重症肺炎的分子機制研究等方向。

據報導，廣州實驗室於2021年5月正式成立，科研和臨床園區分別坐落於廣州國際生物島和大坦沙島，是呼吸系統疾病及其防治領域的新型科研事業單位。目前，該實驗室主任由大陸防疫專家、中國工程院士鍾南山擔任。