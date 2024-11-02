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新疆古墓博物館獲獎 人權倡導者批保護反人類罪行

中央社／ 台北2日電
新疆庫車市龜茲魏晉古墓遺址博物館外景。圖／新華社
新疆庫車市龜茲魏晉古墓遺址博物館外景。圖／新華社

新疆一座新開放的古墓博物館因巧妙結合古代歷史與現代設計，榮獲2024年繆斯設計金獎。人權倡導者認為，這項認可是對中國在維吾爾地區所持續進行反人類罪行的保護。

中國官媒新華社日前報導，位於庫車縣的「龜茲魏晉古墓遺址博物館」獲得2024年繆斯（MUSE）設計金獎。繆斯設計獎由美國博物館聯盟（American Alliance of Museums）和國際獎項協會（International Awards Associate）頒發。

報導稱，這座新開放的博物館展示了具1700年歷史的墓葬，「這一墓群是新疆地區首次發現與中原、河西地區形制完全一致的漢式磚室墓，力證中央政權對新疆的有效管轄和治理，也是魏晉南北朝時期各民族交往交流交融的珍貴實證」。

專家認為，這個陵墓遺址雖被保存為博物館，但其他類似的維吾爾文化遺址卻面臨被忽視或破壞的情況。中國對該陵墓遺址的選擇性保護服務於中國在該地區所塑造的特定歷史敘事。

美國之音中文網2日的報導引述挪威維吾爾權利組織「維族救助」（Uyghur Hjelp）創辦人阿尤普（Abduweli Ayup）表示，盡管有可信的報告顯示維吾爾文化正在被抹去，而且美國已將相關人權侵犯行為認定為種族滅絕，「某個美國知名組織卻向同個政府頒發金獎，這令人感到困擾」。

阿尤普說，「透過選擇性地展示一座古墓，中國政府旨在塑造一種保護遺產的敘事，而忽視了維吾爾人面臨的廣泛文化遺產和文化抹殺。以獎項支持這種宣傳無視了維吾爾人遭受的種族滅絕，並實際上縱容了中國對維吾爾人的虐待」。

阿尤普說，中國將庫車最古老的其中一座維吾爾清真寺改造成遊客景點並鼓勵人們在此跳舞之際，世界著名的維吾爾學者達吾提（Rahile Dawut）卻因致力於研究維吾爾地區的墓地和古墓而被判終身監禁。

阿尤普表示，中國甚至限制維吾爾人探訪他們的祖先墓地，許多人被關押在拘留營和監獄中。在這些嚴重的人權侵犯中，國際認可的組織竟然為一個由中國政府所建的古墓博物館頒發獎項，實在令人失望。這一認可是對中國在維吾爾地區所持續進行反人類罪行的保護。

博物館 墓葬 新疆

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