武漢「台灣味」道路名 苗栗縣鄉民代表團打卡

湖北近日舉辦第十八屆湖北·武漢台灣周，邀請苗栗縣副縣長邱俐俐一行47人的苗栗縣鄉民代表團，和台灣基層代表舉辦鄂台社區基層治理交流活動，並打卡武漢當地以「台灣地名」命名的街道，包括苗栗路、新竹路、高雄路等。邱俐俐表示，苗栗路，見證了武漢、苗栗兩地多年來在經濟、文化等各領域的密切交流與合作。

台灣有武昌街、桂林路、開封街等路名，在湖北武漢，也有14條以台灣地名命名的道路，包括：台北路、台北一路、台北二路、新竹路、苗栗路、台中一路、台中北路、雲林街、台東路、嘉義路、台南小路、高雄路、馬祖路和金門路。

據武漢市地方志編纂委員會辦公室副主任吳明堂表示，「台北路」位於武漢江岸區，該地區在1949年前後有不少台灣人落腳，或當地的湖北人前往台灣，並成立同鄉會等，在1984年大陸推動改革開放、積極招商引資時，經當地政協委員建議，從原名「安定路」改為「台北路」，創大陸以台灣地名命名道路首例，後陸續擴充至今。

以「苗栗路」為例，是2016年，苗栗縣代表團到武漢訪問，發現多個有台灣特色的路名後，提議新增「苗栗路」，獲武漢市政府採納促成。

據湖北日報，日前赴率團赴陸，出席第十八屆湖北·武漢台灣周的苗栗縣副縣長邱俐俐一行，就在參訪武漢「台灣味」道路時表示，苗栗路，見證了武漢、苗栗兩地多年來在經濟、文化等各領域的密切交流與合作，「苗栗和武漢也早已結為姐妹城市」。

苗栗縣參訪團成員鄭楓仔說，踏上以家鄉命名的苗栗路，更深感親切。他認為，台灣也有武昌街、漢口街等以武漢元素命名的街道，這是兩岸一家親的體現。

第十八屆湖北·武漢台灣周於25到29日在湖北舉行，期間舉辦兩岸汽車產業發展交流會、台資企業大陸上市說明會、職工座談、青年教師交流、基層交流等各領域活動。其中，參加基層交流的苗栗縣鄉民代表團等，除了打卡武漢「台灣味」道路，也參訪當地社區康養，召開民生座談會等。