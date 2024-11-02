陸強化傳染病監測預警 將自動採集二級以上醫院數據

為了強化傳染病監測預警，以防範和化解傳染病疫情風險，大陸將推動全國二級以上醫院數據的自動智慧採集，以醫療機構作為傳染病監測預警的主要數據來源，實現全國一體化自動上報監測數據交互與共享。

新華社報導，大陸國家疾控局副局長孫陽近日在傳染病智慧化多點觸發預警技術學術研討會暨公共衛生應急管理創新中心工作會議上表示，國家正在推進前置軟件部署，將實現全國二級以上醫院數據的自動智能採集，未來要在監測點位和項目上增效提質。

傳染病監測預警是防範和化解傳染病疫情風險，大陸國家疾控局等9部門今年8月聯合發布《關於建立健全智慧化多點觸發傳染病監測預警體系的指導意見》，要求健全監測預警體制機制、進行多管道傳染病監測、規範風險評估和預警管理，以及推進監測預警資訊平台建設等。

該指導意見要求，到2030年要建成多點觸發、反應快速、科學高效的傳染病監測預警體系，新發突發傳染病、群體性不明原因疾病、重點傳染病監測預警的靈敏性、準確性明顯提升，疫情早期發現、科學研判和及時預警能力達到國際先進水平。

孫陽表示，指導意見提出的要求和目標需要全國疾控系統和公共衛生領域專家共同推進落實。與會專家認為，建立健全智慧化多點觸發傳染病監測預警體系是一項系統工程，需要政府主導、部門協同、科技支撐、全社會共同參與。

中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰表示，傳染病防控的關鍵在於早期發現和及時預警。要科學確定多管道預警資訊來源，建立基於大數據分析的精準預警模型，構建完整的監測預警體系與資訊平台，實現從日常監測到應急響應的全流程管理。