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銀行180萬存款突清零！陸女刷存簿才知存錢當天即被領走 警揭真相

香港01／ 撰文：蘇菲亞
陸媒報導，山東淄博的齊女士於當地銀行存款的40多萬人民幣被「清零」。（影片截圖）
陸媒報導，山東淄博的齊女士於當地銀行存款的40多萬人民幣被「清零」。（影片截圖）

銀行存款突然變零？大陸近日有女子發現多年來存在銀行的40多萬人民幣（約新台幣180萬元）積蓄突然消失，她「刷存簿」發現近4年每次去銀行櫃位存款，同日就被人提走。知情人士透露，發現類似問題牽涉多達100人，當地警方調查發現，有2名女子共謀以高利率回報為利誘，利誘民眾將資金存到指定銀行，歸還存款後，就挪用對方個人身份文件將存款取出。

事件引起大陸網友關注，該銀行表示仍在調查中，重申存款人有存款保險保障。警方表示，已拘捕2名涉案女子，她們非銀行職員，已採刑事強制措施，待進一步調查。

陸媒報導，山東淄博的齊女士於當地銀行存款的40多萬人民幣被「清零」。（影片截圖）
陸媒報導，山東淄博的齊女士於當地銀行存款的40多萬人民幣被「清零」。（影片截圖）

逾40萬人民幣銀行存款被「清零

陸媒報導，山東淄博齊女士多年來於當地銀行存款40多萬人民幣，近日提款時發現存款被「清零」。她立即刷存簿查看近4年提存紀錄，發現她每次去銀行櫃位存款，同日就會被人提取。事件暴露該銀行存在內部嚴重違規操作及管理問題，知情人士透露，最終發現類似問題牽涉多達100人，當地警方即時介入。

陸媒記者10月22日以客戶身份致電銀行查詢事件，職員表示事件起因是有儲戶將金融卡的帳戶資料及密碼洩露出去導致存款被提走，仍需總行進一步調查。銀行客服又表示，業務部門正核實處理，提醒銀行有存款保險，每位存款人可獲最高50萬人民幣賠償。國家金融監督管理總局淄博監管分局職員指，該局正關注及跟進。

警拘捕2涉案女子　非銀行職員

警方調查後拘捕涉案的59歲路姓女子及62歲高姓女子，2人共謀以高利率回報作餌，攬收群眾資金存入指定銀行，待存款回單予儲戶後，利用儲戶的身份證、金融卡及密碼盜取群眾的存款。涉事2女非銀行職員，現依法對2人採刑事強制措施，案件仍在進一步調查。

經過當地警方調查，發現2名女子涉嫌共謀挪取他人存款被拘捕。（微博圖片）
經過當地警方調查，發現2名女子涉嫌共謀挪取他人存款被拘捕。（微博圖片）

事件引起大陸網友熱議，不少人質疑疑犯為何如此輕易提款，「手機驗證碼、人臉識別、別人怎麼做到的」、「atm要卡，櫃檯要身份證，手機要臉，你家銀行只要帳號」、「自己取錢各種限制，盜刷分分鐘鐘」、「用屁股都能猜出來是家裡出了內賊」。部份人又認為受害人將密碼告訴別人也有責任，「密碼都能洩露出去，這女子心真大」、「懷疑她是不是把密碼寫金融卡背面了」。

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文章授權轉載自《香港01》

儲蓄 清零 盜刷 詐騙

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