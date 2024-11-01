快訊

火勢猛烈！台中神岡泡棉沙發工廠遭祝融 消防人員急搶救

「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

社會戾氣重 中國擬立法強化對幼兒園周邊治安監管

中央社／ 北京1日電

中國近年出現數起針對幼童的傷人事件，令社會不安。中國全國人大常委會法工委發言人黃海華今天表示，「學前教育法」草案三次審議稿擬強化對幼兒園食品安全與周邊治安的監管。

根據中新社報導，「學前教育法」草案三次審議稿將提請4日召開的14屆全國人大常委會第12次會議審議，黃海華今天在記者會作上述表示。

報導指出，「草案」三次審議稿擬完善幼兒園教職工管理相關規定，強化對幼兒園食品安全和周邊治安的監管，支持幼兒園發展托幼一體化服務。

黃海華表示，「學前教育法草案」還設有「學前兒童」專章，結合學前教育的特點，就學前兒童權益保護作了專門規定。同時，「草案」對建立學前教育資助制度、建立健全幼兒園安全風險防控體系等作出規定，依法保護學前兒童接受學前教育的權利，以及學前兒童在園期間的人身安全。

黃海華也表示，14屆全國人大常委會第12次會議包含審議「各級人民代表大會常務委員會監督法修正草案」。

他指出，「草案」包括細化政府債務監督，增加規定國務院和縣級以上地方各級人民政府，應當每年向該地方人大常委會報告政府債務管理情況；明確可以採取座談會、實地檢查和第三方評估等執法檢查形式，不斷增強執法實效。

黃海華說，「草案」修訂進一步明確關於財政經濟工作監督的規定，體現完善財經監督工作機制的力度，回應社會各界的關切。

中國14屆全國人大常委會第12次會議將於4日至8日舉行。

人大常委會 全國人大 幼兒園

延伸閱讀

原民禁伐補償通過6萬遭批「草率」 卓榮泰：是「檢討」

民團指修離島建設條例有害國安 陳玉珍：亂扣帽子

累計14縣市提送國土分區圖 內政部：仍力拼明年上路

香港最新負資產住宅逾4萬件 創20年新高

相關新聞

與美團隊發表新冠論文 武漢病毒所石正麗沉寂4年高調復出

在新冠疫情期間評價兩極的中國病毒學家、中國科學院武漢病毒研究所研究中心主任石正麗，在「沉寂」於公眾視野約4年之後，近日高...

藉優才落戶 這些原因吸引英撞球天王「火箭」定居香港

香港大家庭再羅致一名猛人。入境事務處處長郭俊峯10月31日於社交平台上傳視頻宣布，48歲英國傳奇天王、七屆世界撞球（港譯...

港「高才通」9成來自中國大陸 近半一職難求 根本沒優勢

香港2020年6月30日實施國安法之後，引發大批人才外流，為了補救人才外流對經濟造成破壞，港府2022年推出「高端人才通...

康芮北上！上海江蘇將有大暴雨 部分地區陣風或達10級

颱風康芮在台灣各地造成嚴重災情，儘管遠離台灣，然而正朝大陸沿海襲來。大陸中央氣象台表示，預計康芮將以每小時30公里左右的...

喝酒、聽講座… 上海、北京「學術酒吧」成年輕人文化沙龍

古人蘭亭集會曲水流觴，飲酒作詩、暢敘幽情，西方亦有沙龍供文人、藝術家交流，進而推動啟蒙運動。現今中國正流行學術酒吧，在不...

康芮颱風來襲 浙江152條航線停航疏散5萬遊客

康芮颱風即將登陸大陸浙江地區，受到颱風影響，大陸浙江全省有152條水上客渡運航線、347艘客渡船全面停航，先前福建先前停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。