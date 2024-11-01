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香港搶人才　英「七次世界冠軍」撞球名將點頭

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
羅尼·奧沙利文是英國著名斯諾克運動員。取自澎湃新聞
羅尼·奧沙利文是英國著名斯諾克運動員。取自澎湃新聞

近年香港持續出招吸引人才入籍，尤其在英國、加拿大等西方國家放寬港人移民的背景下。其中，香港入境事務處昨（10月31日）高調宣布，英國撞球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧沙利文，透過「優秀人才入境計畫」成為香港居民，還播放他與香港官員的訪談，強調奧沙利文是「主動申請」赴港，被優良稅制，文化及美食所吸引。

公開資料顯示，奧沙利文（Ronnie O'Sullivan）是英國職業斯諾克選手，出生於1975年12月，與亨得利並列最多的職業時代7次世界冠軍，被認為是該運動史上最偉大的球員之一。

據香港入境事務處發布宣傳影片，包括奧沙利文從外國回港，並由香港居民通道到入境處櫃位處理入境手續，還與香港入境事務處處長郭俊峯相約打撞球，並進行訪談。

奧沙利文說，他在香港待過很長時間，結交了一些好友，當然，也因為斯諾克在這裡很受歡迎。就入港原因，他表示，香港有良好的稅制，加上美食和文化，成為一個理想居住地。

據港媒報導，奧沙利文目前正在澳門宣傳撞球大師邀請賽，他是數月前主動透過優才計畫申請赴港，最快四年後定居，不排除開設撞球學校。

對於邀請到奧沙利文，香港入境事務處助理處長翁榮楨今天對港媒表示，兩者是「相互吸引」；香港勞工及福利局局長孫玉菡說，郭俊峯為奧沙利文來港做了許多穿針引線的工作。

香港入境事務處統計，自2006年6月推出「優秀人才入境計畫」以來，截至今年9月共接獲18萬5099件申請，來自超過100個國家或地區，共3萬3824名申請人成功通過申請。

值得注意的是，據香港電台，港府1日進一步推出三項措施優化高端人才通行證計畫（高才通計畫）及優秀人才入境計畫（優才計畫），內容包括，擴大高才通計畫的合資格大學名單，延長高才通計畫A類申請的首個簽證年期至三年，和最佳化優才計畫「綜合計分制」評審準則及安排。

香港入境事務處製作影片宣傳羅尼·奧沙利文入籍香港。截圖自香港入境事務處
香港入境事務處製作影片宣傳羅尼·奧沙利文入籍香港。截圖自香港入境事務處

美食 英國 香港

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