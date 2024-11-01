康芮北上！上海江蘇將有大暴雨 部分地區陣風或達10級

颱風康芮在台灣各地造成嚴重災情，儘管遠離台灣，然而正朝大陸沿海襲來。大陸中央氣象台表示，預計康芮將以每小時30公里左右的速度向北偏東方向移動，強度變化不大，有可能於1日下午在浙江溫嶺附近沿海登陸，之後轉向東北方向移動，並在東海北部逐漸變性為溫帶氣旋。大陸民眾於微博討論，「上次颱風吹掉的牆皮還未修復，好像也無此必要了」；「11月了颱風還如此北，太不正常」。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」，在颱風康芮外圍環流和冷空氣共同影響下，10月31日白天至11月1日上午上海市出現明顯風雨天氣。統計10月31日8時至11月1日11時數據統計顯示，上海普降暴雨，部分地區大暴雨，最大降雨出現在普陀甘泉路街道為185.2毫米。陸域最大陣風風力普遍超過5級，崇明、浦東和奉賢均出現10級風，其中崇明東灘26.4公尺/秒為最大。

此外，上海市氣象台表示，受降雨影響，經統計11日4時到10時30分降雨量，上海市18.6%的街鎮超過50毫米，94.9%的街鎮超過25毫米，其中崇明陳家鎮86.1毫米為最大。「目前上海風大雨大，今天白天雨要一直下，提醒大家注意防範。」

大陸中央氣象台則於11月1日10時發布「颱風藍色預警」指，今年第21號颱風康芮已於11月1日9時由強熱帶風暴級減弱為熱帶風暴級，其中心位於浙江省溫嶺市南偏西方向約190公里的東海西南部海面上，即是北緯26.8度、東經120.6度，中心附近量大風力有9級（23公尺/秒），中心最低氣壓為990百帕，七級風圈半徑80至200公里。

不過，上海市氣象台於11月1日11時稱，受颱風康芮外圍雲系和冷空氣共同影響，預計當日午間起，上海雨勢整體減弱，將「暴雨橙色預警訊號」更新為「暴雨黃色預警訊號」。對此，有上海民眾在微博上質疑，「午間風雨更大了，確定是降為黃色預警了嗎？」還有民眾寫道，「下午風雨會好一點嗎？明明風雨比早上大多了，且看路徑風眼怎麼越來越靠近我們了呢？」「你（上海氣象台）認真的嗎？」「剛剛有出門一下，根本寸步難行。」

記者實地走訪上海徐家匯街道發現，沿街多處地面出現積水，且午間仍持續大風大雨，有少許民眾為閃避地面積水，只好繞道而行，還有人為避開街道上積水差點滑倒。另，在店家方面，匯聯商廈為避免淹水，早已將沙包放置大門入口處兩側預備。