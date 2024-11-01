康芮颱風來襲 浙江152條航線停航疏散5萬遊客

康芮颱風即將登陸大陸浙江地區，受到颱風影響，大陸浙江全省有152條水上客渡運航線、347艘客渡船全面停航，先前福建先前停航的多條航線，則已經開始復航。

據大陸中國天氣網消息，康芮颱風中心已於10月31日晚上由彰化縣移入台灣海峽，隨後減弱為強熱帶風暴級，11月1日早晨4點前後移入東海西南部海面，早晨5點鐘其中心位於浙江省溫嶺市南偏西方向大約290公里的海面上，就是北緯25.9度、東經120.5度，中心附近最大風力有10級。預計康芮有可能於今天下午在浙江溫嶺附近沿海登陸（8-9級，20-23公尺/秒，熱帶風暴級），之後轉向東北方向移動，並在東海北部逐漸變性為溫帶氣旋。

另據央視新聞報導，受康芮影响，浙江152條水上客渡運航線、347艘客渡船全部停航，136個在建涉水工程全部停工、675艘施工船全部有序撤至避風水域。已協調3艘專業救助船和5艘大馬力拖輪在全省沿海佈防，74艘海巡艇、151艘港作拖輪做好應急準備。

同時，為避免旅客滯留海島，10月30日起，舟山普陀山、東極等景區累計疏散遊客近5萬人次。

而福建海事局消息顯示，截至31日16時，福建沿海73條客渡運航線、204艘客渡船停航，其中廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條小三通客運航線均已停航。11月1日，福建多地發布最新通告，包含福清結束「三停一休」福州、寧德自11月1日起解除高速公路交通管制廈鼓輪渡全線復航。