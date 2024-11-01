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96歲高齡朱鎔基清華管理學院顧問委員會發聲 刻意破除病逝傳聞

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議與會者合影。清華文科微信公眾號
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議與會者合影。清華文科微信公眾號

香港星島日報報導，96歲的前國務院總理朱鎔基久未露臉，近日罕見「發聲」。10月25日，清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議在清華經管學院舉行，朱鎔基委託清華大學校長李路明轉達了對顧問委員和特邀專家的誠摯問候。

朱鎔基最近被傳出病逝的傳聞。在X平台上有人傳出，朱鎔基已於10月20日病逝。但清華的這則訊息顯然刻意要打破不實的傳聞。朱鎔基雖只是託人代他向委員會表示問候，並未親自現身，但據稱朱鎔基之子、中金公司原總裁兼首席執行官朱雲來也出席了相關活動。朱雲來參與活動也反證朱鎔基的健康情況，因為不必因治喪事宜纏身而不能出席。

據「清華文科」微信公眾號發布消息，在當天下午舉行的顧問委員會會議上，清華大學校長、清華經管學院顧問委員會副主席李路明轉達了清華經管學院首任院長、顧問委員會創始名譽主席朱鎔基對顧問委員和特邀專家的誠摯問候，並代表學校向各位委員長期以來對清華大學和經管學院的關心支持表示感謝。

消息稱，25日上午，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥會見了顧問委員會委員代表。丁薛祥表示，當前中國經濟運作整體平穩、穩中有進，我們正加快實施一攬子增量政策，並努力實現全年經濟社會發展目標。中國經濟各方面優勢都在鞏固和提升，改革和創新激發的發展動能越來越強勁，將有力推動中國經濟行穩致遠。

顧問委員會現任主席、美國蘋果電腦執行長蒂姆·庫克（Tim Cook）等發言，表示中國未來發展機遇眾多，願繼續擴大對華投資合作，實現互利共贏。

前國家副主席王岐山已接替朱鎔基擔任清華經管學院顧問委員會名譽主席，當天晚上會見並宴請與會者。

本次會議共有22名委員參會，除了庫克以主席身分與會，其餘出席者還有美國橋水投資公司創始人、首席投資官達利歐、哈佛商學院院長達塔爾（Srikant M. Datar）、淡馬錫控股公司執行董事兼首席執行長狄瀾（Dilhan Pillay Sandrasegara）、黑石集團董事長、首席執行官兼聯合創始人蘇世民（Stephen A. Schwarzman）、沃爾瑪全球總裁兼首席執行官董明倫（Doug McMillon）、殼牌集團董事會主席安德魯·麥肯齊爵士（Sir Andrew Mackenzie）、BMW寶馬集團董事長齊普策（Oliver Zipse）等。

北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議在10月25日下午舉行。清華文科微信公眾號
北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議在10月25日下午舉行。清華文科微信公眾號
蘋果執行長庫克10月25日以主席身分主持北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議。清華文科微信公眾號
蘋果執行長庫克10月25日以主席身分主持北京清華大學經濟管理學院顧問委員會2024年會議。清華文科微信公眾號

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