4女高中生餐廳遭多男圍毆血流滿面 當事人：拒絕搭訕後被打

近日，中國大陸河北保定市曲陽縣一家餐館內發生一宗多名男子圍毆4名用餐女子，致其受傷、血流滿面的事件，引發了廣泛的社會關注。據當事人指出，男子動粗的原因，僅僅是因為搭訕她們失敗。

周四（31日），其中一位受害女生向媒體透露，她和其他3名同學都是高中生。事件發生在前兩天晚上，當時她們在一家餐館用餐，期間遭到幾名男子的搭訕。她們拒絕後，這些男子隨即對其發起攻擊，「我們4個都被打了，我的傷比較輕，但有其他女生需要住院治療」。

根據網上傳播的一份微信聊天記錄附有的圖片顯示，一名女生滿臉是血，癱坐在地上，周圍地面上有大片血跡，「一群男生搭訕失敗，毆打幾名女生，看得我好生氣」。該餐館的一名工作人員亦證實了事件的發生，表示打人的男子人數眾多，但對具體原因並不清楚。

目前，警方已介入調查此事，但受害者表示，打人者尚未找到，醫藥費用目前由她們自行墊付。

當地派出所工作人員表示，需要向曲陽縣公安局了解更多情況。曲陽縣公安局的工作人員則建議查詢曲陽縣委宣傳部。曲陽縣委宣傳部的工作人員表示，他們對事件的具體情況尚不清楚，並將展開調查。 微信網友討論截圖。（極目新聞） 微信網友討論截圖。（極目新聞）

延伸閱讀：

山東14歲仔校內廁所遭霸凌致腰椎橫突骨折 閉路電視畫面曝光惹議

湖北宜昌女書記疑遭男子持刀行兇 知情者：兇手自殺二人雙雙送醫

文章授權轉載自《香港01》