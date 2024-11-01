快訊

凌晨00:18分花蓮發生規模5.5地震 最大震度4級

2024海峽兩岸版畫 長沙交流

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2024海峽兩岸中華文化（版畫）交流活動在長沙啟動，來賓觀看版畫。圖／本報湖南長沙傳真
2024海峽兩岸中華文化（版畫）交流活動在長沙啟動，來賓觀看版畫。圖／本報湖南長沙傳真

中新網報導，「求同存藝」—2024海峽兩岸中華文化（版畫）交流活動，日前在湖南長沙啟動。海峽兩岸四十餘名藝術家將參訪湖南博物院，前往湘西進行藝術寫生、筆會交流，尋找藝術靈感，共同創造、弘揚中華優秀傳統文化

中國大陸是版畫的故鄉，作為一種獨特藝術形式，是藝術家通過刻刀、油墨等工具在板材上精心雕琢，創造出一幅幅精美絕倫的作品。它可以呈現細膩線條和豐富色彩，展現強烈的黑白對比和獨特質感，同時具有可複製性，在藝術傳播方面具有獨特優勢。

「借用版畫率性真摯的感染力、直白衝擊的表達力，體現湘台藝術家在兩岸文化藝術交流中的作為、貢獻、擔當。」湖南省台辦主任曾智夫說，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，湖南將通過多種形式的中華優秀文化交流，為兩岸藝術家搭建弘揚傳承中華優秀傳統文化的平臺。

曾智夫表示，期待兩岸藝術家們通過交流活動，進一步感受大陸的大好河山、時代新貌和中華歷史的博大厚重，希望藝術家們以藝術反映時代、關照時代、引領時代，共同擔負傳播和弘揚優秀中華文化、促進兩岸關係和平發展、祖國和平統一的歷史使命。

啟動儀式上，近百幅兩岸藝術家的精彩畫作亮相，這些作品凝聚著藝術家們的藝術筆觸和溫潤情感，熱情謳歌讚美中華文化的源遠流長。

除線下展覽外，本次畫展還將打造網上展館，讓更多的兩岸民眾尤其是臺灣同胞能夠便捷地觀看展覽，共用這場藝術交流。

傳統文化 藝術家

延伸閱讀

歌紅人不紅陷低潮崩潰 陳忻玥曝人生大轉彎

11月推薦必逛展覽：故宮《大美不言》、北美館《喧囂的孤獨》與草間彌生、大英自然史博館泰坦恐龍特展陸續12月登場！

育成社福基金會30年 台日韓心智障礙藝術家同台獻禮

日月潭九蛙疊像原型塑造者 南投藝術家沈政瑩離世

相關新聞

致患者重傷！陸「惡魔醫師」為賺手術費亂開刀 遭判刑17年、罰金189萬

湖南長沙湘雅二醫院前副主任醫師劉翔峰，為牟取額外手術費用，誇大患者病情、虛構患者病徵，給6名不具備相關手術指徵（意指某種...

2024海峽兩岸版畫 長沙交流

中新網報導，「求同存藝」—2024海峽兩岸中華文化（版畫）交流活動，日前在湖南長沙啟動。海峽兩岸四十餘名藝術家將參訪湖南...

南京大屠殺87週年 上海日本人學校改網路授課

12月13日是南京大屠殺87週年，上海日本總領事館今天宣布，當天上海的兩所日本人學校改採網路授課。由於深圳「九一八事變」...

陸自主第三代核電里程碑 「國和一號」首次併網發電

大陸國家能源局10月31日透露，大陸綠色低碳轉型不斷取得新突破，國和一號示範工程1號機組成功實現首次併網發電。

催生？陸衛健委：孕育會使女性變得更聰明

中國大陸近幾年想方設法提高生育率，國家衛生健康委員會旗下微信公眾號《健康中國》30日更發表題為「女性生孩子的四大好處」的...

「失孤」原型 2人販終審仍1死緩1無期 郭剛堂誓言續抗爭

電影「失孤」原型郭剛堂兒子被拐案，做出終審判決：二審法院駁回上訴，維持原判；涉拐賣兒童罪的呼富吉判死緩、唐立霞判處無期徒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。