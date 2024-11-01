2024海峽兩岸版畫 長沙交流

中新網報導，「求同存藝」—2024海峽兩岸中華文化（版畫）交流活動，日前在湖南長沙啟動。海峽兩岸四十餘名藝術家將參訪湖南博物院，前往湘西進行藝術寫生、筆會交流，尋找藝術靈感，共同創造、弘揚中華優秀傳統文化。

中國大陸是版畫的故鄉，作為一種獨特藝術形式，是藝術家通過刻刀、油墨等工具在板材上精心雕琢，創造出一幅幅精美絕倫的作品。它可以呈現細膩線條和豐富色彩，展現強烈的黑白對比和獨特質感，同時具有可複製性，在藝術傳播方面具有獨特優勢。

「借用版畫率性真摯的感染力、直白衝擊的表達力，體現湘台藝術家在兩岸文化藝術交流中的作為、貢獻、擔當。」湖南省台辦主任曾智夫說，兩岸同胞同根同源、同文同種，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，湖南將通過多種形式的中華優秀文化交流，為兩岸藝術家搭建弘揚傳承中華優秀傳統文化的平臺。

曾智夫表示，期待兩岸藝術家們通過交流活動，進一步感受大陸的大好河山、時代新貌和中華歷史的博大厚重，希望藝術家們以藝術反映時代、關照時代、引領時代，共同擔負傳播和弘揚優秀中華文化、促進兩岸關係和平發展、祖國和平統一的歷史使命。

啟動儀式上，近百幅兩岸藝術家的精彩畫作亮相，這些作品凝聚著藝術家們的藝術筆觸和溫潤情感，熱情謳歌讚美中華文化的源遠流長。

除線下展覽外，本次畫展還將打造網上展館，讓更多的兩岸民眾尤其是臺灣同胞能夠便捷地觀看展覽，共用這場藝術交流。