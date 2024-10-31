南京大屠殺87週年 上海日本人學校改網路授課

12月13日是南京大屠殺87週年，上海日本總領事館今天宣布，當天上海的兩所日本人學校改採網路授課。由於深圳「九一八事變」93週年發生日本男童上學途中遇刺身亡，令家長不安。

今年6月24日，江蘇省蘇州市一對日本母子在等待日僑學校的校車抵達公車站時，遭一名男子持刀攻擊受傷；9月18日「九一八事變」93週年當天，深圳日本人學校1名10歲男童在學校大門外被一名男子刺傷腹部，搶救不治死亡。這幾起事件顯示中國社會反日情緒依然高漲。

由於12月13日是南京大屠殺紀念日，因此不少旅中的日本人，特別是小孩正在日本人學校念書的家長感到憂心，在敏感的日子可能會激發反日情緒。今天晚間傳出，上海日本總領事館已通知在今年12月13日，上海日本人學校的虹橋校區、浦東校區改採網路授課。

日本駐上海的媒體相關人士向中央社證實這項消息，表示日方憂心在12月13日中國的「國家公祭日」，反日情緒可能高漲，因此決定不讓學生到校上課，改以網路授課，作為「安全對策的一環」。

家中有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐接受中央社電話訪問時提到，自從深圳的事件發生後，家長更加憂心，一點點動靜都會很焦慮。雖然12月13日改上線上課確實是一種保護孩子當方式，但是作為家長還是希望有根本解決的辦法，不是時刻害怕，到了特定的日子又更害怕。

據了解，當天改採網路授課的是小學部與國中部，高中部仍維持實體上課。目前確定採取這項措施的僅上海兩所日本人學校，上海日本總領事館管轄內的蘇州市、杭州市的日本人學校尚未決定。