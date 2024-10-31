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陸自主第三代核電里程碑 「國和一號」首次併網發電

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
國和一號示範工程1號機組成功實現首次併網發電。圖／取自搜狐
國和一號示範工程1號機組成功實現首次併網發電。圖／取自搜狐

大陸國家能源局10月31日透露，大陸綠色低碳轉型不斷取得新突破，國和一號示範工程1號機組成功實現首次併網發電。

國和一號和華龍一號，均為大陸具有完整自主智慧財產權的第三代核電技術，國和一號向商業運行目標邁進了關鍵一步。在華龍一號實現批量化規模化建設之後，國和一號的批量化建設有望提速。

中國大陸核電一度被稱作「萬國牌」，有多個國家的核電技術並存。2006年，中國大陸決定實施第三代核電自主化戰略。作為國家重大科技專項，「國和一號」在立項時就肩負特殊使命—攻克大型先進核電機組批量化建設難關。　　

研發工作自2008年啟動。2020年，國家電投正式發布「國和一號」，也就是該技術終於完成研發。歷時12年研發，共有700餘家單位、超過3萬名技術人員參與其中，累計形成智財權成果1.4萬項，形成新產品、新材料、新工藝、新裝置、新軟件等2,000餘項。

在業內，國和一號更為人所熟知的型號代碼是CAP1400。C是中國英文單詞的首字母，A、P分別代表先進（Advanced）和非能動（Passive），意指中國自主設計的、裝機容量達140萬千瓦級以上的先進非能動核電技術。通過引進消化吸收第三代非能動壓水堆核電技術及核電重大專項，中國形成了國產化CAP1000的設計建造能力，並在此技術上開發出功率更大、具有完全自主智慧財產權的第三代核電型號國和一號。

國和一號示範工程位於山東榮成，一期共兩台機組。單台機組發電功率為150萬千瓦，設計壽命60年，投產後年發電量114億千瓦時，可滿足1,100萬居民的用電需求，每年可減少溫室氣體排放超過900萬噸。

早在今年7月，大陸生態環境部批准《國和一號示範工程1、2號機組環境影響報告書（運行階段）》。日前首次併網成功標誌著機組開始具備上網發電能力，後續機組將通過升功率及試運行調試驗證，正式進入商業運行階段。

國和一號示範工程由國家電投國核示範電站有限責任公司負責建設、管理和運營。澎湃新聞梳理發現，2022年以來，國家電投旗下多個CAP系列三代核電機組獲准開工，未來數年該系列核電型號將迎來建設高峰期。

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