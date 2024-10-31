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中國網信辦整頓網路言論 鎖定散布謠言與詆毀謾罵

中央社／ 上海31日電

中國網信辦再次出手整頓網路言論，這次的目標鎖定於製造網路謠言和虛假資訊、詆毀謾罵與抹黑等散播戾氣行為、製造虛假網路人氣的網軍行為等。

根據中國網信辦的微信公眾號「網信中國」於31日發布，為集中治理「同城版塊」（與使用者所在地區有關的討論空間）常發生的問題，要求網站平台落實主體責任，淨化網路生態環境。近日在全中國展開為期2個月的整治專項行動。

中央網信辦有關負責人指出，這次專項行動覆蓋社交、短影音、直播、資訊、電商、搜尋引擎、團購點評、婚戀交友、地圖導航、旅遊、本地生活、天氣日曆、運動健康等的榜單、討論區、欄目、頻道等。

據公告，這次重點整治的5大問題，分別是「散播網路戾氣」、「製造網路謠言和虛假資訊」、「呈現色情低俗資訊」、「為同城違法活動引流」、「提供網路水軍（網軍）服務」。

關於「散播網路戾氣」，將針對藉由民生領域焦點話題，肆意謾罵詆毀、抹黑攻擊，汙名化特定地域、職業、群體等，宣揚消極、恐慌等負面情緒、挑動群體對立等言論進行整治。

對於偶發的極端案事件、熱點事件、災難事故進行炒作，強行貼上歷史、地域等標籤，藉此散布偏激、歧視言論，挑動地域對立的行為也包含在內。

至於整頓「製造網路謠言和虛假資訊」，鎖定在公共政策、社會民生領域的虛假資訊，透過捏造災難事故、案事件等謠言，引發群眾恐慌的行為。針對突發事件，虛構事件起因、細節和進展情況，發布陰謀論或假冒事件當事人、親屬及相關人員發布虛假資訊，博取網友關注的行為同樣是整治目標。

此外還包含打造悲情人設，編造悲慘故事、拍攝賣慘影音，騙取網友同情的行為。

「提供網路水軍（網軍）服務」的整治方向鎖定在「刷好評」、「刷流量」，例如招募人員刷網路榜單、為當地店家虛構好評、製造虛假人氣等。

「呈現色情低俗資訊」聚焦於發布明顯具有性暗示、性挑逗意味的文章、圖片、短影音、直播等行為；「為同城違法活動引流」則是打擊誘導網友私聊或加入群組，為線下色情、詐騙等違法活動引流的行為。

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