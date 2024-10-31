深圳第一峰巨石原來假造 網友質疑中國還有多少

被稱為中國深圳市第一峰的梧桐山，其山頂的一塊大石近日被人「發現」原來是用磚塊、水泥和鋼筋假造的，引來不少網友譁然而不滿，有人質疑類似假東西「全國還有多少」。

綜合大陸媒體及社交平台的資料，深圳居民劉女士昨天首先向媒體表示，梧桐山上刻有「鵬城第一峰」的石頭露出了缺口，裡面原來是空心的，是由磚塊和鋼筋砌成的。

梧桐山是深圳的著名旅遊景點，每年吸引大批遊客前往登山觀光，而山頂上這塊巨石更是遊客拍照留念的地方。但令許多人想不到的是，原來這是假的。

據報導，事件經媒體報導後，梧桐山風景區管理處的工作人員證實，「鵬城第一峰」的大石是人造石，當前他們正對這塊石頭進行安全結構修整，維修後會繼續開放。

有網友表示，這塊大石修建於2004年，有人早已知道，而梧桐山風景區的官方資料也顯示，該峰頂的石頭原為巨型塑石，沒有騙人之意。

不過，由於現場沒有明確標示，歷年來前往的遊客一直都認為這是真石，事件被揭發後，大都譁然不解，引起一番熱議，並質疑中國其他地方的類似地標諸如什麼「山之巔」、「海之涯」等，是否也是人造的。

網友「愛攝無戒」留言說：「這樣的假石頭深鎮（圳）還有多少？全國還有多少？好想把前海石也拆開看看。」

其他網友的留言大都是嘲諷和質問，比如「那地方是造假專業戶」、「假綠化，假草坪，假山，假…」、「為了錢…啥都可以造假」、「動物園好歹也有真東西，深圳是真沒有多少能休閒的真東西」、「笑死，這地方真的逗（嘻嘻）除了房子是真的貴，其他全是人造景」。

另有留言說：「好玩，大石頭盡（竟）然是假的。鵬城八景的深圳梧桐山頂部大石『鵬城第一峰』石，居然是人工搞的，有多少人一直蒙在鼓裡？這下全深圳的人都知道。」

但也有網友為深圳辯護說：「深圳大部分是自然景點」。