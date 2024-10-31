兩岸青農夫妻 在粵扎根

聯合報／ 蕭净淳／綜合報導
孔德群在廣東惠州開啟她的果園生活。圖／台商優市網
孔德群在廣東惠州開啟她的果園生活。圖／台商優市網

在廣東惠州，有對兩岸夫妻投身於農業產業，他們將閒置土地搖身一變，打造年產量破百萬斤的特色果園。來自四川的孔德群與她的台灣丈夫20多年前一腳踏入農業，透過培育紅心芭樂、香水檸檬等特色水果，大面積種植果樹，致力於生產高品質水果，成功打入大陸市場，為當地農業注入活力。

「在朋友的介紹下，我開始嘗試種植紅心芭樂。」孔德群表示，起初她一邊陪孩子讀書，一邊從事毛織厰的工作，在朋友的介紹下，她便開始種植水果，起初僅專注於楊桃的種植工作，而後機緣巧合之下接觸到了剛剛研發出的新品種——紅心芭樂，隨即著手去學習相關技術以及積累經驗。

「惠州跟宜蘭的種植條件其實相差不大。」孔德群和台灣丈夫在宜蘭向朋友學習相關技術，同時考察了惠州當地的土壤、氣候等種植條件，發現惠州博羅的土壤裡，有一種利於紅心芭樂生長的礦物質，在不斷地學習和累積過往經驗後，試種終於取得成功，隨之開始大面積的廣泛種植紅心芭樂。

她還提到，「目前農場中種植有大約2,600多棵紅心芭樂樹，每棵樹的年產量能達到500斤；此外，在農場附近30公里處，還生長著台灣的香水檸檬。」

據悉，這兩年紅心芭樂在市場上頗受青睞，有專家指出，它在健康領域有一定的價值，對人體健康有著積極影響。

「一開始只是一時的興趣，後來發現並不是那麼回事。」孔德群表示，從最初對芭樂一無所知到如今已然8年，當她下定決心將種植芭樂作為事業後，她著實下了不少功夫，但也走了不少彎路，通過自己不斷摸索和適應環境，以及一路走來朋友們的幫助跟扶持，如今才能走到這裡。

成功 朋友 水果

延伸閱讀

嚴防康芮！宜蘭英士村徹村 北橫、中橫、蘇花路廊封路

種稻30年承上啟下 宜蘭冬山稻農馬啟亮再奪全國稻米銀牌

三芝陳厝坑溪堤防潰堤沖苗圃 議員會勘盼加速修復

影／直擊哈瑪斯首領藏身處！堆滿聯合國口糧 保險櫃塞大批現金香水

相關新聞

陸公布5罪案 嚴打經濟犯

據中通社報導，大陸公安部10月30日公布5起涉企犯罪典型案例，包括職務侵占、挪用資金、非國家工作人員行賄、合同詐騙等類型...

潭美襲海南 水淹村莊

潭美颱風殘餘環流持續為海南帶來豪大雨，當地廿八日至少有三人在放學途中不慎落水身亡，暴雨也導致海南多地出現嚴重水患。圖為海...

兩岸青農夫妻 在粵扎根

在廣東惠州，有對兩岸夫妻投身於農業產業，他們將閒置土地搖身一變，打造年產量破百萬斤的特色果園。來自四川的孔德群與她的台灣...

南京野豬氾濫！覓食闖鐵路 害死下車查看機械師

中國野豬問題日漸嚴重，日前南京一列高鐵與野豬相撞，機械師下車排查故障時被鄰近列車碰撞身亡，更造成當天多車次列車延誤，南京...

修300元人民幣遙控器收費1776元 天津這家維修平台年營收10億

天津一名消費者家中的索尼電視機遙控器壞了，聯繫維修平台廠商上門，結果品牌售價300元（人民幣，下同，約42美元）的遙控器...

香港瀑布灣現女浮屍 疑涉英籍男子出軌印尼女

香港著名的瀑布灣公園10月28日早上7時30分，出現一名女子面朝下漂浮，遊人經過都臉色大變，一名康文署職員獲通知後報警。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。