兩岸青農夫妻 在粵扎根

在廣東惠州，有對兩岸夫妻投身於農業產業，他們將閒置土地搖身一變，打造年產量破百萬斤的特色果園。來自四川的孔德群與她的台灣丈夫20多年前一腳踏入農業，透過培育紅心芭樂、香水檸檬等特色水果，大面積種植果樹，致力於生產高品質水果，成功打入大陸市場，為當地農業注入活力。

「在朋友的介紹下，我開始嘗試種植紅心芭樂。」孔德群表示，起初她一邊陪孩子讀書，一邊從事毛織厰的工作，在朋友的介紹下，她便開始種植水果，起初僅專注於楊桃的種植工作，而後機緣巧合之下接觸到了剛剛研發出的新品種——紅心芭樂，隨即著手去學習相關技術以及積累經驗。

「惠州跟宜蘭的種植條件其實相差不大。」孔德群和台灣丈夫在宜蘭向朋友學習相關技術，同時考察了惠州當地的土壤、氣候等種植條件，發現惠州博羅的土壤裡，有一種利於紅心芭樂生長的礦物質，在不斷地學習和累積過往經驗後，試種終於取得成功，隨之開始大面積的廣泛種植紅心芭樂。

她還提到，「目前農場中種植有大約2,600多棵紅心芭樂樹，每棵樹的年產量能達到500斤；此外，在農場附近30公里處，還生長著台灣的香水檸檬。」

據悉，這兩年紅心芭樂在市場上頗受青睞，有專家指出，它在健康領域有一定的價值，對人體健康有著積極影響。

「一開始只是一時的興趣，後來發現並不是那麼回事。」孔德群表示，從最初對芭樂一無所知到如今已然8年，當她下定決心將種植芭樂作為事業後，她著實下了不少功夫，但也走了不少彎路，通過自己不斷摸索和適應環境，以及一路走來朋友們的幫助跟扶持，如今才能走到這裡。