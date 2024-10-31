陸公布5罪案 嚴打經濟犯

據中通社報導，大陸公安部10月30日公布5起涉企犯罪典型案例，包括職務侵占、挪用資金、非國家工作人員行賄、合同詐騙等類型，強調堅決依法嚴打各類突出經濟犯罪，營造公平有序的法治化營商環境，助力經濟社會高質量發展。

其中一例是廣東鄭某新等人涉嫌合同詐騙案。經查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人鄭某新為首的犯罪團夥以非法占有為目的，以高額回報誘騙有關徵信良好但急需用錢的人員配合其向銀行申請貸款，隨後隱瞞其將所獲貸款用以購買汽車的真相，並偽造發票等相關文件，將車輛非法轉賣獲利，給銀行、汽車4S店和貸款人造成重大損失，涉案金額達人民幣7,000餘萬元。

另一例是陝西欒某等人涉嫌職務侵占案。經查，2018年12月，犯罪嫌疑人欒某、韓某濤、鄭某峰三人共同出資成立藍田某康復醫院（非營利醫療機構）。在醫院運營期間，欒某等人與有關供應商通謀，抬高藥品購入價並高開發票，將醫院公戶資金轉入供應商帳戶，之後供貨商以現金、轉帳的方式將高開部分資金返還，並被欒某等人瓜分。截至案發，欒某等人以上述方式占有供應商返款人民幣600餘萬元。

據介紹，今年以來，大陸公安機關堅決依法嚴打各類突出經濟犯罪，特別是對涉企突出犯罪堅持「零容忍」，營造公平有序的法治化營商環境，助力經濟社會高質量發展。