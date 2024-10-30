瑞士大學終止在中國合作辦學 加強陸生安全審查

瑞士蘇黎世藝術大學近日終止和哈爾濱工業大學在中國的聯合辦學項目。無獨有偶，蘇黎世聯邦理工學院也宣布將加強對中國大陸留學生的安全審查，共有17所中國的大學與研究機構被點名。

德國之聲中文網今天引述瑞士「每日導報」報導，經過數年的爭議和再度評估，蘇黎世藝術大學（ZHDK）終止了其在中國的聯合辦學項目，已解除與深圳國際設計學院的合約，這所學院由蘇黎世藝術大學和哈爾濱工業大學合辦，規劃的合作期為30年。

蘇黎世藝術大學校長邁里奇（Karin Mairitsch）給出終止合作的兩個理由是：學位學制標準不同帶來的障礙，以及「運作方面的風險」。

西方國家已有多所學校宣布中止與中國的合辦大學項目。

今年9月初，美國喬治亞理工學院（Georgia Instituteof Technology）宣布，終止與中國天津和深圳的研究和教育合作關係。天津大學及其附屬機構曾被指從事危害美國國安的行為，包括竊取商業秘密並與中國官方進行研究合作，以推動中國的軍事發展。

早在2021年5月，瑞士媒體就報導，蘇黎世藝術大學部分師生對於和中國與軍事有關聯的大學合作並不贊成。哈爾濱工業大學是中國國防七校之一，目前是中國工業與信息化部直屬大學。

另一方面，社交網站Reddit上，近日有網友熱議蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）24日公布加強對中國大陸留學生安全審查的政策。

蘇黎世聯邦理工學院是歐洲名校，也是科學家愛因斯坦的母校。根據網友公開的文件，該校對來自特定國家的學生可能會額外審查，以確保研究方向符合出口管制政策。

進入該校審核名單的有17所中國大學與科研機構：中國科學技術大學、北京航空航天大學、哈爾濱工業大學、四川大學、天津大學、國防科技大學、北京理工大學、西北工業大學、電子科技大學、哈爾濱工程大學、北京郵電大學、南京理工大學、南京航空航天大學、洛陽理工學院、中山大學、中國空間技術研究院、中國工程物理研究院。

需審查的專業有航太、機電工程、應用物理、應用化學、化學生物與化學工程、人工智慧、量子技術、核技術、網路工程等。

中國自媒體「美國留學那點事」29日指出，這意味著以後中國人幾乎無可能入學該校的科學、技術、工程或數學領域（STEM）專業。