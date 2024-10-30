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南京35歲男沒煙酒愛運動 用筋膜槍卻「按」出中風

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南京35歲男沒煙酒愛運動，用筋膜槍卻「按」出中風。聯合報系資料照片
南京35歲男沒煙酒愛運動，用筋膜槍卻「按」出中風。聯合報系資料照片

筋膜槍是許多人拿來按摩、放鬆肌肉的必備用品。不料日前江蘇南京一名愛好運動、不抽菸喝酒、作息規律的35歲男子，在按摩頸部後竟出現口角歪斜、右半邊身體癱瘓，緊急就醫後發現是筋膜槍力道過大，導致頸動脈阻塞而誘發血栓、腦中風所致，幸好經緊急治療後並無大礙。

揚子晚報報導，35歲王先生出名生活健康愛運動，常會使用筋膜槍，紓緩運動後的緊繃肌肉，防止酸痛。然而王先生日前在運動後如常用筋膜槍按摩頸部，沒過多久卻出現口角歪斜、不能言語、右半邊身體癱瘓等症狀。

王先生家人見狀，趕緊將送他入院，經過檢查，發現是頸動脈阻塞而誘發血栓、腦中風所致。

南京市第一醫院卒中中心醫生侯建康指出，在為王先生以微創手術重新開通被堵塞的血管，恢復患者腦部供血後，並把王先生腦內動脈血栓抽出，和植入支架以重建管腔，成功救回王先生。

侯建康表示，頸動脈如果持續受外力刺激及損傷，例如頸部按摩、快速劇烈轉頸、舉重、瑜伽等，在特定情況下有可能形成主動脈剝離。

侯建康認為，王先生的主動脈剝離，很大機率是因為使用筋膜槍按摩頸部過猛導致，提醒頸部按摩一定要謹慎，切忌用力過猛、頻率過高。

按摩 筋膜 運動

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