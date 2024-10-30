挽救低出生率 中國政策加碼提升環境

中國連續兩年出生率下滑。為了挽救低迷出生率，鼓勵夫妻更願意生孩子，中國稍早宣布擴大生育保險適用對象，將彈性工時員工與直播主都納入承保對象，並且提高生育扣除額。專家認為，此舉從政策上可望達到一定效果。

生育保險對象擴大對象

據《亞洲新聞網》報導，2023年，中國連續第二年人口出現下滑，主要原因是適合生育女性人數減少以及夫妻生育意願低迷，加上過去幾年，中國各地已經推出類似生育補貼政策，這次則進一步要求提出更具體行動方案與管理規定。

中國國務院辦公廳表示，地方政府應將彈性工時人員、移工以及新型態的工作者，例如叫車司機、快遞與直播主納入國家生育保險對象內，希望提供一個更完善的生育環境。

在本週一，中國國家衛生健康委員會也表示，中國在2023年已將兒童教育扣除額從每個孩子1,000元人民幣(約合新台幣4491元)提高到2,000元，與兒童照護及教育相關的扣除金額更將進一步提高。目前為止，共有23個省級地方已推出生育補貼，超過20個地區已將輔助生殖服務納入保險承保範圍內。

政策上支持可改善生育

據《路透社》報導，中國人口14億人，在去年出生率創下歷史新低後，總人口數已被印度超越，成為世界上人口最多的國家。中泰證卷研究院分析師張揚(譯音)指出，「在此階段支持生育具備重大意義，可望成為未來措施的範例。」他補充認為，隨著15至49歲生育年齡女性人數預計將出現下降，加上生育意願在短期內不太可能回升，政策支持將成為扭轉生育率下降的關鍵。

雖然中國在2015年已結束實施35年的一胎化政策，但目前仍然難以提高當地新生兒出生率，其中原因之一是在該期間大量農村人口湧入城市尋找工作機會。

改善教育也是重點之一

除了提高生育率之外，教育也是這次受到中國政府關注的另一個領域，例如地方政府被要求必須提高針對弱勢家庭學生的經濟援助，甚至逐步達到免費教育的目的。

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