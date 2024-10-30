中國太空站低成本貨物運輸系統 「昊龍」太空梭與「輕舟」飛船入選

據大陸觀察者網，微信公眾號「中國航空工業集團」消息，10月29日上午舉行的神舟十九號載人太空船專題記者會上，中國載人航太工程發言人林西強表示：2023年發布了太空站低成本貨物運輸系統總體方案徵集公告，並從10個方案中優選出了4個進入方案詳細設計階段。2024年經過第二輪擇優，最終，中國航空工業集團公司成都飛機設計研究所的「昊龍」貨運太空梭方案和中國科學院微小衛星創新研究院的輕舟貨運飛船方案勝出，獲得工程飛行驗證階段合同。

透過本次擇優，吸收了傳統航太企業以外的科研院所和商業航太公司參與到載人航太工程船箭等飛行產品研製，有利於建構健康、良性、富有活力的載人航太競爭發展新格局，進一步降低太空站運作成本，也有利於促進商業航太快速、有序、健康發展。

報導稱，「昊龍」貨運太空梭，是為了進一步降低中國太空站貨物運輸成本，由中國航空工業集團成都所自主設計研製的一型帶翼可重複使用商業航天飛行器，用於開展低成本的空間站貨物運輸任務。飛行器採用大翼展、高升阻比、可重複使用飛行器技術方案，透過運載火箭發射並與太空站交會對接，脫離太空站後經離軌煞車、再入飛行在機場跑道水平著陸，完成偵測維護後可再次執行任務。

「昊龍」貨運太空梭具有較大的貨物上下行能力、優良的飛行環境及處置保障效率，可透過多次重複使用進一步降低太空站貨物運輸成本，與現有貨物運輸系統共同建構安全可靠、形式多元、靈活高效的太空站天地貨物運輸體系，為中國載人航太工程積極貢獻航空智慧與航空力量。

報導稱，「昊龍」貨運太空梭模型將於11月12到17日在珠海舉辦的第十五屆中國航展首次亮相，屆時將在中國航空工業集團的商業空天展位進行全方位展示。作為中國航空工業集團戰略新興產業發展計劃，以及「空天科技」重大科技專項行動的重要項目，「昊龍」貨運太空梭將引領並推動中國可重複使用天地往返領域的技術進一步實現突破和發展，讓中國人探索太空的腳步更穩更遠，為增進人類福祉做出新的貢獻。

而依據中國科學院微小衛星創新研究院網站消息，中國科學院微小衛星創新研究院積極響應載人航天任務，針對中國太空站低成本貨物運輸系統總體方案徵集公告，迅速開展了方案論證工作。論證不僅包含貨運飛船，還包括了運載火箭、發射支援等一系列的打包服務。提出了以航太員為中心的「低成本、高可靠、高應變、高智慧」的輕小、快速（輕舟）貨物運輸系統，經過2023年9月份的方案擇優，以及2024年6月份的詳細方案擇優，輕舟方案得到了載人辦公室及專家的認可。

輕舟一號採用一體化單艙構型，具有27立方米的寬敞空間，提供可選的大容量冰箱，以及輔助智慧貨物運輸管理系統，還可以搭載各種試驗載荷，支持有人或無人參與的太空科學載重和多種在軌試驗。為了探索發展商業航太模式，採用上海格思資訊科技有限公司為輕舟太空船的生產製造商，選用中科太空的力箭二號作為任務的主選火箭。獲此任務後，衛星創新院高度重視，立即組織精兵強將成立型號科研隊伍，即刻展開工程工程研製。

消息稱，大陸商業航太正處於快速成長階段，輕舟貨運系統也將引進商業航太概念，推動新思維、新元件、新材料等在航太領域的快速迭代與應用，探索開展冠名、搭載、IP文化、科普直播、新技術研發等多種商業模式，期待社會上更多的人參與輕舟貨運系統中來，形成良好的經濟和社會效益。